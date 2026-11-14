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İstanbul'da bugün 13 ilçeye elektrik verilmeyecek! BEDAŞ saat ve ilçe listesini paylaştı

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ), İstanbul'un Avrupa Yakası'ndaki 13 ilçenin belirli mahalle ve sokaklarında bugün planlı elektrik kesintisi uygulanacağını duyurdu. Saat 09.00'dan itibaren başlayan kesintilerin süresi çalışma bölgesine göre değişirken bazı noktalarda kesintiler 18.00'e kadar devam edecek.

İstanbul'da bugün 13 ilçeye elektrik verilmeyecek! BEDAŞ saat ve ilçe listesini paylaştı 1

İstanbul'un Avrupa Yakası'ndaki 13 ilçede bugün planlı elektrik kesintisi yaşanacak. Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ), bazı ilçelerde kesintinin saat 09.00'da başlayıp akşam 17.00'ye kadar süreceğini duyurdu.

Yapılan açıklamada, kesinti uygulamasının bazı ilçelerde daha kısa süreceği de belirtildi. Vatandaşların günlük planlarını aksatmamaları adına 14 Kasım tarihli elektrik kesintisi programının detayları duyuruldu.

İstanbul'da bugün 13 ilçeye elektrik verilmeyecek! BEDAŞ saat ve ilçe listesini paylaştı 2

SİLİVRİ ORTAKÖY'DE SEKİZ SAATLİK ÇALIŞMA

Bilgi Görseldeki metin
Tarih 14.11.2026 – 14.11.2026
Saat 10:00 – 18:00
Çalışma Bakım Programı Çalışması
İlçe SİLİVRİ
Mahalle ORTAKÖY
Sokaklar ve çevresi ABBASAĞA, ACIYONCA, ADALARÖNÜ, AFYON, ALİBEY, ASMALIKAHVE, ATADAN, AĞABABA, AĞASAR, AĞAÇARDI, AŞKALE, BARBAROS HAYRETTİN PAŞA, CELAL BAYAR, CÜMLE, DORUK, DOĞANBAYIR, DOĞUHAN, DUTBAHÇESİ, DÜZEN, GARANTİ, GÜVENÇ, HEKİMBAŞI, HIDIRELLEZ, KASAPOĞLU Sk. ve civarı.
İstanbul'da bugün 13 ilçeye elektrik verilmeyecek! BEDAŞ saat ve ilçe listesini paylaştı 3

AVCILAR YEŞİLKENT'TE YATIRIM ÇALIŞMASI

Bilgi Görseldeki metin
Tarih 14.11.2026 – 14.11.2026
Saat 09:00 – 17:00
Çalışma Yatırım Programı Çalışması
İlçe AVCILAR
Mahalle YEŞİLKENT
Sokaklar ve çevresi AMASYALILAR, ATATÜRK, BİRLİK, G-157, G-158, G-159, G-160, G-161, G-162, G-163, G-167, G-180/2, G-181, G-222, G-518, G-520, G-527, G-550, G-557, G-559, G-561, G-568, G-569, G-570, G-571, G-572, G-605, G-645, G-647, G-648, G-649, G-650, G-651, G-652, G-802, G-835, G-931, GAZİ Sk. ve civarı.
İstanbul'da bugün 13 ilçeye elektrik verilmeyecek! BEDAŞ saat ve ilçe listesini paylaştı 4

KÜÇÜKÇEKMECE'DE ÜÇ MAHALLEYİ KAPSAYAN PROGRAM

Bilgi Görseldeki metin
Tarih 14.11.2026 – 14.11.2026
Saat 13:00 – 16:00
Çalışma Bakım Programı Çalışması
İlçe KÜÇÜKÇEKMECE
GÜLTEPE Mahallesi 1.EREN, 1.ORTA, 3.GÜVEN, BAĞLAR, GÜDÜCÜ, HACIOĞLU, IŞIK, ÜLKÜ, ÜMİT, ŞENGEL Sk.
KEMALPAŞA Mahallesi 1.TURNA, 2. ÜZÜM, 2.HAKAN, 2.MURAT, 2.PEHLİVAN, 3.CAN, 4.YILDIRIM, AKINCI, BAĞLAR, ERSÖZ, NEBİOĞLU, ÖZCAN Sk.
SULTAN MURAT Mahallesi 1.ÖZDEMİR, KÖPRÜ Sk. ve civarı.
İstanbul'da bugün 13 ilçeye elektrik verilmeyecek! BEDAŞ saat ve ilçe listesini paylaştı 5

ORTAKÖY'DE BAKIM PROGRAMININ İKİNCİ SOKAK LİSTESİ

Bilgi Görseldeki metin
Tarih 14.11.2026 – 14.11.2026
Saat 10:00 – 18:00
Çalışma Bakım Programı Çalışması
İlçe SİLİVRİ
Mahalle ORTAKÖY
Sokaklar ve çevresi KENAN, KURABİYE, KURUÇAY, KUVAYİ MİLLİYE, KÜHEYLAN, KİLİT, MADENÖZÜ, MELODİ, MUSTAFA KEMAL ATATÜRK, SAKİN EFENDİ, SUATLAR, SULUCA, TATLIPINAR, ULUHAN, YAMAÇ ÇIKMAZI, YAZICI, ZELİHA, ÇAKMAR, ÇARŞIBAŞI, ÖDEV, İLALDI, İNCESU, İSKENDER Sk. ve civarı.
İstanbul'da bugün 13 ilçeye elektrik verilmeyecek! BEDAŞ saat ve ilçe listesini paylaştı 6

KAĞITHANE'DE SULTAN SELİM VE YEŞİLCE İÇİN PROGRAM

Bilgi Görseldeki metin
Tarih 14.11.2026 – 14.11.2026
Saat 12:30 – 16:30
Çalışma Bakım Programı Çalışması
İlçe KAĞITHANE
SULTAN SELİM Mahallesi BOZKIR, BURGAZ, BURÇİN, BUYRUK, BÜLENT, BÜŞRA, BİRAY, BİRİCİK, ERSİN, GÜLDALI, GÜMÜŞ, GÜMÜŞHANE, SEVECEN, SULTAN SELİM, TABİP, TADİLAT, TAKIM, TAKIM ÇIKMAZI, TANIK, TAŞÇI, TEKNİK, TOPALOĞLU, TUNA Sk.
YEŞİLCE Mahallesi BEYZADE Sk. ve civarı.
İstanbul'da bugün 13 ilçeye elektrik verilmeyecek! BEDAŞ saat ve ilçe listesini paylaştı 7

SARIYER BALTALİMANI'NDA BAKIM ÇALIŞMASI

Bilgi Görseldeki metin
Tarih 14.11.2026 – 14.11.2026
Saat 09:00 – 17:00
Çalışma Bakım Programı Çalışması
İlçe SARIYER
Mahalle BALTALİMANI
Sokaklar ve çevresi ANAFARTALAR, BALTALİMANI ÇAYIR, GAMZE, GELİNCİKLER, GÜLYOLU, GÜRBEN, HAVZA, HAYAL ÇIKMAZI, KIRÇİÇEĞİ ÇIKMAZI, KORU ÜSTÜ, TAŞLIBAYIR, TEMİZ ÇIKMAZI, UYGAR, YETKİN, ŞEHİT SIRRI KALELİ Sk. ve civarı.
İstanbul'da bugün 13 ilçeye elektrik verilmeyecek! BEDAŞ saat ve ilçe listesini paylaştı 8

GÜNGÖREN'DE GÜVEN VE HAZNEDAR MAHALLELERİNE DİKKAT

Bilgi Görseldeki metin
Tarih 14.11.2026 – 14.11.2026
Saat 09:00 – 17:00
Çalışma Bakım Programı Çalışması
İlçe GÜNGÖREN
GÜVEN Mahallesi CAMİ, ESKİ LONDRA ASFALTI, OKUL, PARLAR, TAĞMAÇ Sk.
HAZNEDAR Mahallesi ADALAR, ALTINTAŞ, BAĞCILAR, CAMİ, ESKİ LONDRA ASFALTI, HEYBELİ, KINALI, KÖŞKLER, MERİÇ, SAKARYA, SEFA, ŞEVKETDAĞ Sk. ve civarı.
İstanbul'da bugün 13 ilçeye elektrik verilmeyecek! BEDAŞ saat ve ilçe listesini paylaştı 9

SULTAN SELİM'DE DÖRT SAATLİK BAKIM PROGRAMI

Bilgi Görseldeki metin
Tarih 14.11.2026 – 14.11.2026
Saat 12:30 – 16:30
Çalışma Bakım Programı Çalışması
İlçe KAĞITHANE
Mahalle SULTAN SELİM
Sokaklar ve çevresi ATATÜRK, AYDINLAR, BAKRAÇ, BARIŞÇI, BASAMAK, BATANAY, BAYRAKTAR, BAYRAM, BAĞCI, BAĞIMSIZ, BAĞLANTI, BEDEN, BEREKET, BERRİN, BESTEKAR, BEYZADE, BORAN ÇIKMAZI, BOZDAĞ Sk. ve civarı.
İstanbul'da bugün 13 ilçeye elektrik verilmeyecek! BEDAŞ saat ve ilçe listesini paylaştı 10

SİLİVRİ SEMİZKUMLAR'DA PLANLI ÇALIŞMA

Bilgi Görseldeki metin
Tarih 14.11.2026 – 14.11.2026
Saat 09:00 – 17:00
Çalışma Bakım Programı Çalışması
İlçe SİLİVRİ
Mahalle SEMİZKUMLAR
Sokaklar ve çevresi DİRLİK, GÜRAY, IHLAMUR, MİMOZA, NECATİ KALFA, SALKIM SÖĞÜT, SARGÜN, SEKMEN, SİNAN ÇIKMAZI, TAŞKENT, TEPECİK, TERAKKİ, TEZELLER, UFUK, VEFAKAR, YAKACIK, YÜZBAŞI, ÇINAR, ÜSTAD Sk. ve civarı.
İstanbul'da bugün 13 ilçeye elektrik verilmeyecek! BEDAŞ saat ve ilçe listesini paylaştı 11

SARIYER'DE MADEN, ZEKERİYAKÖY VE USKUMRUKÖY PROGRAMDA

Bilgi Görseldeki metin
Tarih 14.11.2026 – 14.11.2026
Saat 09:00 – 17:00
Çalışma Bakım Programı Çalışması
İlçe SARIYER
MADEN Mahallesi ADİLE, AHU, AYTEKİN, EDİP, KIZILELMA, KOPUZ, KUĞU, KİLYOS, MABET ÇIKMAZI, MADEN BİLİNMEYEN Sk.
ZEKERİYAKÖY Mahallesi YENİ UYUM SİTESİ Sk.
Diğer mahalle ifadeleri USKUMRUKÖY Mah. / ZEKERİYAKÖY Mah. ve civarı.
İstanbul'da bugün 13 ilçeye elektrik verilmeyecek! BEDAŞ saat ve ilçe listesini paylaştı 12

BAŞAKŞEHİR GÜVERCİNTEPE'DE YATIRIM ÇALIŞMASI

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Tarih 14.11.2026 – 14.11.2026
Saat 09:00 – 17:00
Çalışma Yatırım Programı Çalışması
İlçe BAŞAKŞEHİR
Mahalle GÜVERCİNTEPE
Sokaklar ve çevresi 1107., AHMET YESEVİ, AYAZ, BUCAK, CUMHURİYET, ERTEKİN, FAZIL HÜSNÜ DAĞLARCA, FERMAN, GÜL, MALAZGİRT, ORHANGAZİ, SEYREK, TOSUN, YILDIRIM, ŞEN Sk. ve civarı.
İstanbul'da bugün 13 ilçeye elektrik verilmeyecek! BEDAŞ saat ve ilçe listesini paylaştı 13

AVCILAR TAHTAKALE'DE SEKİZ SAATLİK PROGRAM

Bilgi Görseldeki metin
Tarih 14.11.2026 – 14.11.2026
Saat 09:00 – 17:00
Çalışma Yatırım Programı Çalışması
İlçe AVCILAR
Mahalle TAHTAKALE
Sokaklar ve çevresi ABİDE, AKASYA, GÖRKEM, KARDELEN, KIRÇİÇEĞİ, LAVANTA, LAVANTA 2, MEŞE, SİBEL, YONCA, YUNUS, ÇALIKUŞU, ÖZPINAR, İSTANBUL YOLU, İSTASYON, ŞENGÜN Sk. ve civarı.
İstanbul'da bugün 13 ilçeye elektrik verilmeyecek! BEDAŞ saat ve ilçe listesini paylaştı 14

KAĞITHANE'DE 10.10'DA BAŞLAYACAK ÇALIŞMA

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Tarih 14.11.2026 – 14.11.2026
Saat 10:10 – 15:00
Çalışma Bakım Programı Çalışması
İlçe KAĞITHANE
SULTAN SELİM Mahallesi BALDIRAN, BAĞIMSIZ, BESTEKAR, BUZBAĞ, BİLGİN, GÖKDOĞAN, SULTAN SELİM, TAŞÇI Sk.
YEŞİLCE Mahallesi KAĞITHANE BARBAROS, TAŞÇI Sk. ve civarı.
İstanbul'da bugün 13 ilçeye elektrik verilmeyecek! BEDAŞ saat ve ilçe listesini paylaştı 15

BAHÇELİEVLER MAHALLESİ'NDE BAKIM PROGRAMI

Bilgi Görseldeki metin
Tarih 14.11.2026 – 14.11.2026
Saat 09:00 – 17:00
Çalışma Bakım Programı Çalışması
İlçe BAHÇELİEVLER
Mahalle BAHÇELİEVLER
Sokaklar ve çevresi KERİM TEKİN, SAKLIVADİ, İPEK, BARBAROS HAYRETTİN, ESKİ LONDRA ASFALTI, LEVENTLER, NACİ KASIM, PİRİ REİS 1, VEZİR Sk. ve civarı.
İstanbul'da bugün 13 ilçeye elektrik verilmeyecek! BEDAŞ saat ve ilçe listesini paylaştı 16

ESENLER TUNA'DA ALTI SAATLİK ÇALIŞMA

Bilgi Görseldeki metin
Tarih 14.11.2026 – 14.11.2026
Saat 10:00 – 16:00
Çalışma Bakım Programı Çalışması
İlçe ESENLER
Mahalle TUNA
Sokaklar ve çevresi 701., 702., 703. ÇIKMAZ, 704., 705., 706., 707., 708., 709., 711., 714., 715., 716., 717., 718., 719., 720., 721., BAĞCILAR, OSMAN GAZİ Sk. ve civarı.
İstanbul'da bugün 13 ilçeye elektrik verilmeyecek! BEDAŞ saat ve ilçe listesini paylaştı 17

SİLİVRİ'DE CUMHURİYET VE SELİMPAŞA İÇİN PROGRAM

Bilgi Görseldeki metin
Tarih 14.11.2026 – 14.11.2026
Saat 10:00 – 18:00
Çalışma Bakım Programı Çalışması
İlçe SİLİVRİ
CUMHURİYET Mahallesi ÇAKIRCA Sk.
SELİMPAŞA Mahallesi 4006., 4016., 4018., 402., 4020., 4028., 4030., 4034., 4035., 4036., OVAYENİCE Sk. ve civarı.
İstanbul'da bugün 13 ilçeye elektrik verilmeyecek! BEDAŞ saat ve ilçe listesini paylaştı 18

EYÜPSULTAN'DA İKİ MAHALLEDE BAKIM ÇALIŞMASI

Bilgi Görseldeki metin
Tarih 14.11.2026 – 14.11.2026
Saat 09:00 – 17:00
Çalışma Bakım Programı Çalışması
İlçe EYÜPSULTAN
DÜĞMECİLER Mahallesi VESİLE ÇIKMAZI Sk.
TOPÇULAR Mahallesi İNCİRLİK Sk. ve civarı.
İstanbul'da bugün 13 ilçeye elektrik verilmeyecek! BEDAŞ saat ve ilçe listesini paylaştı 19

KÜÇÜKÇEKMECE KANARYA'DA YATIRIM PROGRAMI

Bilgi Görseldeki metin
Tarih 14.11.2026 – 14.11.2026
Saat 09:00 – 17:00
Çalışma Yatırım Programı Çalışması
İlçe KÜÇÜKÇEKMECE
Mahalle KANARYA
Sokaklar ve çevresi 1.ARDIÇ KUŞU, BOZDOĞAN, FLORYA, SERÇE Sk. ve civarı.
İstanbul'da bugün 13 ilçeye elektrik verilmeyecek! BEDAŞ saat ve ilçe listesini paylaştı 20

FATİH KARAGÜMRÜK'TE BAKIM ÇALIŞMASI

Bilgi Görseldeki metin
Tarih 14.11.2026 – 14.11.2026
Saat 10:00 – 18:00
Çalışma Bakım Programı Çalışması
İlçe FATİH
Mahalle KARAGÜMRÜK
Sokaklar ve çevresi HARAP DEĞİRMEN, SAHTİYANCI Sk. ve civarı.
İstanbul'da bugün 13 ilçeye elektrik verilmeyecek! BEDAŞ saat ve ilçe listesini paylaştı 21

SİLİVRİ BÜYÜK KILIÇLI'DA PLANLI BAKIM

Bilgi Görseldeki metin
Tarih 14.11.2026 – 14.11.2026
Saat 09:00 – 17:00
Çalışma Bakım Programı Çalışması
İlçe SİLİVRİ
Mahalle BÜYÜK KILIÇLI
Sokaklar ve çevresi AKİF ÇEŞME, ERİŞ, ÇİFTLİK Sk. ve civarı.
İstanbul'da bugün 13 ilçeye elektrik verilmeyecek! BEDAŞ saat ve ilçe listesini paylaştı 22

BAHÇEŞEHİR 1. KISIM'DA SEKİZ SAATLİK BAKIM PROGRAMI

Bilgi Görseldeki metin
Tarih 14.11.2026 – 14.11.2026
Saat 09:00 – 17:00
Çalışma Bakım Programı Çalışması
İlçe BAŞAKŞEHİR
Mahalle BAHÇEŞEHİR 1. KISIM
Sokak ve çevresi ASMALI Sk. ve civarı.
İstanbul'da bugün 13 ilçeye elektrik verilmeyecek! BEDAŞ saat ve ilçe listesini paylaştı 23

BAŞAKŞEHİR ALTINŞEHİR'DE ÜÇ SAATLİK ÇALIŞMA

Bilgi Görseldeki metin
Tarih 14.11.2026 – 14.11.2026
Saat 09:00 – 12:00
Çalışma Bakım Programı Çalışması
İlçe BAŞAKŞEHİR
Mahalle ALTINŞEHİR
Sokak ve çevresi ALTINTEPE Sk. ve civarı.
İstanbul'da bugün 13 ilçeye elektrik verilmeyecek! BEDAŞ saat ve ilçe listesini paylaştı 24

EYÜPSULTAN GÖKTÜRK MERKEZ'DE PLANLI BAKIM

Bilgi Görseldeki metin
Tarih 14.11.2026 – 14.11.2026
Saat 09:00 – 17:00
Çalışma Bakım Programı Çalışması
İlçe EYÜPSULTAN
Mahalle ve çevresi GÖKTÜRK MERKEZ Mah. ve civarı.
İstanbul'da bugün 13 ilçeye elektrik verilmeyecek! BEDAŞ saat ve ilçe listesini paylaştı 25

SİLİVRİ SELİMPAŞA MERKEZ'DE YATIRIM ÇALIŞMASI

Bilgi Görseldeki metin
Tarih 14.11.2026 – 14.11.2026
Saat 09:00 – 17:00
Çalışma Yatırım Programı Çalışması
İlçe SİLİVRİ
Mahalle ve çevresi SELİMPAŞA MERKEZ Mah. ve civarı.
İstanbul'da bugün 13 ilçeye elektrik verilmeyecek! BEDAŞ saat ve ilçe listesini paylaştı 26

ARNAVUTKÖY HADIMKÖY'DE ALTI SAATLİK BAKIM

Bilgi Görseldeki metin
Tarih 14.11.2026 – 14.11.2026
Saat 09:00 – 15:00
Çalışma Bakım Programı Çalışması
İlçe ARNAVUTKÖY
Mahalle ve çevresi HADIMKÖY Mah. ve civarı.
İstanbul'da bugün 13 ilçeye elektrik verilmeyecek! BEDAŞ saat ve ilçe listesini paylaştı 27

ZEYTİNBURNU MALTEPE'DE BAKIM PROGRAMI

Bilgi Görseldeki metin
Tarih 14.11.2026 – 14.11.2026
Saat 09:00 – 17:00
Çalışma Bakım Programı Çalışması
İlçe ZEYTİNBURNU
Mahalle ve çevresi MALTEPE Mah. ve civarı.
İstanbul'da bugün 13 ilçeye elektrik verilmeyecek! BEDAŞ saat ve ilçe listesini paylaştı 28

BAŞAKŞEHİR ŞAMLAR'DA ÜÇ SAATLİK BAKIM

Bilgi Görseldeki metin
Tarih 14.11.2026 – 14.11.2026
Saat 11:00 – 14:00
Çalışma Bakım Programı Çalışması
İlçe BAŞAKŞEHİR
Mahalle ve çevresi ŞAMLAR Mah. ve civarı.
İstanbul'da bugün 13 ilçeye elektrik verilmeyecek! BEDAŞ saat ve ilçe listesini paylaştı 29

ESENLER TURGUT REİS'TE YATIRIM PROGRAMI

Bilgi Görseldeki metin
Tarih 14.11.2026 – 14.11.2026
Saat 09:00 – 17:00
Çalışma Yatırım Programı Çalışması
İlçe ESENLER
Mahalle ve çevresi TURGUT REİS Mah. ve civarı.
Celal Kargı
Editör
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