İstanbul'un Avrupa Yakası'ndaki 13 ilçede bugün planlı elektrik kesintisi yaşanacak. Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ), bazı ilçelerde kesintinin saat 09.00'da başlayıp akşam 17.00'ye kadar süreceğini duyurdu.



Yapılan açıklamada, kesinti uygulamasının bazı ilçelerde daha kısa süreceği de belirtildi. Vatandaşların günlük planlarını aksatmamaları adına 14 Kasım tarihli elektrik kesintisi programının detayları duyuruldu.

