İstanbul'da bugün 13 ilçeye elektrik verilmeyecek! BEDAŞ saat ve ilçe listesini paylaştı
Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ), İstanbul'un Avrupa Yakası'ndaki 13 ilçenin belirli mahalle ve sokaklarında bugün planlı elektrik kesintisi uygulanacağını duyurdu. Saat 09.00'dan itibaren başlayan kesintilerin süresi çalışma bölgesine göre değişirken bazı noktalarda kesintiler 18.00'e kadar devam edecek.
İstanbul'un Avrupa Yakası'ndaki 13 ilçede bugün planlı elektrik kesintisi yaşanacak. Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ), bazı ilçelerde kesintinin saat 09.00'da başlayıp akşam 17.00'ye kadar süreceğini duyurdu.
Yapılan açıklamada, kesinti uygulamasının bazı ilçelerde daha kısa süreceği de belirtildi. Vatandaşların günlük planlarını aksatmamaları adına 14 Kasım tarihli elektrik kesintisi programının detayları duyuruldu.
SİLİVRİ ORTAKÖY'DE SEKİZ SAATLİK ÇALIŞMA
|Bilgi
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|Tarih
|14.11.2026 – 14.11.2026
|Saat
|10:00 – 18:00
|Çalışma
|Bakım Programı Çalışması
|İlçe
|SİLİVRİ
|Mahalle
|ORTAKÖY
|Sokaklar ve çevresi
|ABBASAĞA, ACIYONCA, ADALARÖNÜ, AFYON, ALİBEY, ASMALIKAHVE, ATADAN, AĞABABA, AĞASAR, AĞAÇARDI, AŞKALE, BARBAROS HAYRETTİN PAŞA, CELAL BAYAR, CÜMLE, DORUK, DOĞANBAYIR, DOĞUHAN, DUTBAHÇESİ, DÜZEN, GARANTİ, GÜVENÇ, HEKİMBAŞI, HIDIRELLEZ, KASAPOĞLU Sk. ve civarı.
AVCILAR YEŞİLKENT'TE YATIRIM ÇALIŞMASI
|Bilgi
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|Tarih
|14.11.2026 – 14.11.2026
|Saat
|09:00 – 17:00
|Çalışma
|Yatırım Programı Çalışması
|İlçe
|AVCILAR
|Mahalle
|YEŞİLKENT
|Sokaklar ve çevresi
|AMASYALILAR, ATATÜRK, BİRLİK, G-157, G-158, G-159, G-160, G-161, G-162, G-163, G-167, G-180/2, G-181, G-222, G-518, G-520, G-527, G-550, G-557, G-559, G-561, G-568, G-569, G-570, G-571, G-572, G-605, G-645, G-647, G-648, G-649, G-650, G-651, G-652, G-802, G-835, G-931, GAZİ Sk. ve civarı.
KÜÇÜKÇEKMECE'DE ÜÇ MAHALLEYİ KAPSAYAN PROGRAM
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|Tarih
|14.11.2026 – 14.11.2026
|Saat
|13:00 – 16:00
|Çalışma
|Bakım Programı Çalışması
|İlçe
|KÜÇÜKÇEKMECE
|GÜLTEPE Mahallesi
|1.EREN, 1.ORTA, 3.GÜVEN, BAĞLAR, GÜDÜCÜ, HACIOĞLU, IŞIK, ÜLKÜ, ÜMİT, ŞENGEL Sk.
|KEMALPAŞA Mahallesi
|1.TURNA, 2. ÜZÜM, 2.HAKAN, 2.MURAT, 2.PEHLİVAN, 3.CAN, 4.YILDIRIM, AKINCI, BAĞLAR, ERSÖZ, NEBİOĞLU, ÖZCAN Sk.
|SULTAN MURAT Mahallesi
|1.ÖZDEMİR, KÖPRÜ Sk. ve civarı.
ORTAKÖY'DE BAKIM PROGRAMININ İKİNCİ SOKAK LİSTESİ
|Bilgi
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|Tarih
|14.11.2026 – 14.11.2026
|Saat
|10:00 – 18:00
|Çalışma
|Bakım Programı Çalışması
|İlçe
|SİLİVRİ
|Mahalle
|ORTAKÖY
|Sokaklar ve çevresi
|KENAN, KURABİYE, KURUÇAY, KUVAYİ MİLLİYE, KÜHEYLAN, KİLİT, MADENÖZÜ, MELODİ, MUSTAFA KEMAL ATATÜRK, SAKİN EFENDİ, SUATLAR, SULUCA, TATLIPINAR, ULUHAN, YAMAÇ ÇIKMAZI, YAZICI, ZELİHA, ÇAKMAR, ÇARŞIBAŞI, ÖDEV, İLALDI, İNCESU, İSKENDER Sk. ve civarı.