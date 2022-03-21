Ünlü jinekolog Fecri Sevilen’in taciz davasında flaş gelişme: Görüntü ve cinsel istismar…

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Nişantaşı'nda bulunan muayenehanesine gelen 2 kadın hastasına 'nitelikli cinsel saldırıda' bulunduğu sebebiyle 23 sene 4 ay hapis cezası alan 72 yaşındaki ünlü jinekolog Prof. Dr. Fecri Sevilen ile ilgili Yargıtay 14. Ceza Dairesi tarafından verilen onama hükmüne itiraz etti. İtirazı değerlendiren Yargıtay Ceza Genel Kurulu yaptığı inceleme neticesinde, Sevilen hakkında beraat yerine mahkumiyetine karar verilmesinin isabetli olmadığı doğrultusunda karar vererek oy çokluğuyla itirazı kabul etti.

Kurul, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 20 Ceza Dairesi'nin verdiği onama kararının da bozularak esastan reddedilmesine ve dosyayı ilk derece mahkemesi olarak yargılamayı yapan İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderdi.