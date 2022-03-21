21 Mart 2022, Pazartesi
Ünlü jinekolog Fecri Sevilen’in taciz davasında flaş gelişme: Görüntü ve cinsel istismar…
Yargıtay 14. Ceza Dairesi, ünlü jinekolog Prof. Dr. Fecri Sevilen'in İstanbul Nişantaşı'nda bulunan muayenehanesine gelen 2 kadın hastasına nitelikli cinsel tacizde bulunmaktan 23 sene 4 ay hapis cezasını onaylamıştı. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı hükme itiraz etti. Yargıtay Genel Kurulu, inceleme neticesinde, Sevilen ile ilgili beraat yerine mahkumiyetine hüküm verilmesinin isabetli olmadığı doğrultusunda karar vererek itirazı onayladı ve dosyayı ilk derece mahkemesi olarak yargılamayı yapan İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ne yolladı. Hükümde, Fecri Sevilen'in muayenehanesinden ele geçirilen uygunsuz görüntüler için yapılan aramanın usulsüz olduğu gerekçesiyle kanuna aykırı kanıt olduğunun altı çizildi.
Giriş Tarihi: 21.03.2022 09:29
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