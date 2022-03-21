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Ünlü jinekolog Fecri Sevilen’in taciz davasında flaş gelişme: Görüntü ve cinsel istismar…

Yargıtay 14. Ceza Dairesi, ünlü jinekolog Prof. Dr. Fecri Sevilen'in İstanbul Nişantaşı'nda bulunan muayenehanesine gelen 2 kadın hastasına nitelikli cinsel tacizde bulunmaktan 23 sene 4 ay hapis cezasını onaylamıştı. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı hükme itiraz etti. Yargıtay Genel Kurulu, inceleme neticesinde, Sevilen ile ilgili beraat yerine mahkumiyetine hüküm verilmesinin isabetli olmadığı doğrultusunda karar vererek itirazı onayladı ve dosyayı ilk derece mahkemesi olarak yargılamayı yapan İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ne yolladı. Hükümde, Fecri Sevilen'in muayenehanesinden ele geçirilen uygunsuz görüntüler için yapılan aramanın usulsüz olduğu gerekçesiyle kanuna aykırı kanıt olduğunun altı çizildi.

Giriş Tarihi: 21.03.2022 09:29
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Ünlü jinekolog Fecri Sevilen’in taciz davasında flaş gelişme: Görüntü ve cinsel istismar…

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Nişantaşı'nda bulunan muayenehanesine gelen 2 kadın hastasına 'nitelikli cinsel saldırıda' bulunduğu sebebiyle 23 sene 4 ay hapis cezası alan 72 yaşındaki ünlü jinekolog Prof. Dr. Fecri Sevilen ile ilgili Yargıtay 14. Ceza Dairesi tarafından verilen onama hükmüne itiraz etti. İtirazı değerlendiren Yargıtay Ceza Genel Kurulu yaptığı inceleme neticesinde, Sevilen hakkında beraat yerine mahkumiyetine karar verilmesinin isabetli olmadığı doğrultusunda karar vererek oy çokluğuyla itirazı kabul etti.

Kurul, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 20 Ceza Dairesi'nin verdiği onama kararının da bozularak esastan reddedilmesine ve dosyayı ilk derece mahkemesi olarak yargılamayı yapan İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderdi.

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Ünlü jinekolog Fecri Sevilen’in taciz davasında flaş gelişme: Görüntü ve cinsel istismar…

"SOMUT DELİL OLMADIĞI İÇİN…"

Dairenin dosya üzerinde yaptığı incelemeye göre; Sevilen hakkında daha önceki yıllarda da Türk Tabipler Birliği'ne cinsel saldırıda bulunduğuyla ilgili iddialarda bulunulduğu hatırlatıldı. Bu iddiaların bir kısmının tıbbi etik kurallara aykırı bulunmamakla birlikte cinsel saldırıya yönelik somut delil olmadığı gerekçesiyle adli mercilere intikal ettirilmediği vurgulandı.

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Ünlü jinekolog Fecri Sevilen’in taciz davasında flaş gelişme: Görüntü ve cinsel istismar…

"GENEL HAYAT DENEYİMLERİNE AYKIRI"

Kararda, iki kadının daha önce evlenip boşandıkları, cinsel saldırı oluşturabilecek davranışları ayırt edebilecek yeteneklerinde bir eksiklik bulunmadığı, genel olarak yaşları, eğitim düzeyleri itibarıyla tıbbi muayene sırasında hile ile aldatıldıkları yönündeki beyanlarının genel hayat deneyimlerine aykırı olduğu ifade edildi.

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Ünlü jinekolog Fecri Sevilen’in taciz davasında flaş gelişme: Görüntü ve cinsel istismar…

'ŞÜPHEDEN SANIK YARARLANIR'

Sanık Fecri Sevilen'in cinsel saldırıda bulunmadığına ilişkin savunmasının aksini ispata yeterli olmadığı, mağdur iki kadına nitelikli cinsel saldırıda bulunduğuna dair kabulün kesin ve açık ispata dayanmadığı vurgulandı. Bu durumun, 'Şüpheden sanık yararlanır' ilkesine aykırılık oluşturduğu, bu nedenle Sevilen'in atılı suçlardan beraati yerine mahkumiyetine karar verilmesinin isabetli olmadığının kabul edilmesi gerektiği kaydedildi. Bu nedenle Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın haklı nedenlere dayanan itirazının kabulüne karar verilmesinin uygun olduğuna hükmedildi.

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Ünlü jinekolog Fecri Sevilen’in taciz davasında flaş gelişme: Görüntü ve cinsel istismar…

"MÜSTEHCEN GÖRÜNTÜLER YASAL SAYILMADI"

Kararda ayrıca, Sevilen'in muayenehanesinde polis ekipleri tarafından yapılan aramalarda, Ceza muhakemesi kanununda bulunan, 'Cumhuriyet savcısı hazır olmaksızın, konut işyeri veya diğer kapalı yerlerde arama yapabilmek için o yer ihtiyar heyetinden veya komşularından iki kişi bulundurulur' hükmüne açık bir şekilde aykırı hareket edildiği vurgulandı. Yani mahalle muhtarı ya da komşulardan birinin aramaya katılmaması sebebiyle muayenehaneden ele geçirilen müstehcen görüntüler yasal sayılmadı. Alınan delillerin hukuka aykırı bir şekilde elde edildiği hatırlatıldı.