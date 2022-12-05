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Haberler Galeri DHBT sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? DHBT sınav sonucu nereden, nasıl öğrenilir? 2022 KPSS DHBT sınav sonucu hesaplama

DHBT sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? DHBT sınav sonucu nereden, nasıl öğrenilir? 2022 KPSS DHBT sınav sonucu hesaplama

DHBT sınavı ne zaman açıklanacak sorusunun merak ediliyor. 2022-KPSS DHBT sınavıyla ilgili detaylar adaylar tarafından merak ediliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde işe girmek isteyenler için belirleyici olan Din Hizmetleri Alan Bilgisi sınav (DHBT) sonuçlarının ne zaman açıklanacağı araştırılıyor. Peki DHBT sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? DHBT sınav sonucu nereden, nasıl öğrenilir?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 05.12.2022 14:35 Güncelleme Tarihi: 05.12.2022 14:35
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DHBT sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? DHBT sınav sonucu nereden, nasıl öğrenilir? 2022 KPSS DHBT sınav sonucu hesaplama

Başvuruları sürecinin 7-17 Ekim 2022 tarihleri arasında tamamlanan 2022-KPSS DHBT sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih Ölçme, Seçme ve Yerleştirme (ÖSYM) tarafından bildirildi. Konuya ilişkin detayları merak eden adaylar detayları araştırıyor. Peki DHBT sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? DHBT sınav sonucu nereden, nasıl öğrenilir? İşte 2022 KPSS DHBT sınav sonucu hesaplama...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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DHBT sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? DHBT sınav sonucu nereden, nasıl öğrenilir? 2022 KPSS DHBT sınav sonucu hesaplama

KPSS DHBT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Bugün yapılacak olan KPSS DHBT sınavının sonuç tarihi ÖSYM tarafından açıklanmıştı.Buna göre; KPSS DHBT sınavı sonuçları 16 Aralık 2022 tarihinde açıklanacak. Adaylar ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'nden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle sonuçları görüntüleyebilecek.

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DHBT sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? DHBT sınav sonucu nereden, nasıl öğrenilir? 2022 KPSS DHBT sınav sonucu hesaplama

DHBT NEDİR?

DHBT sınavı Diyanet İşleri Başkanlığında görev almak insanların girmiş olduğu bir sınavdır. Diyanet işlerinde görev almak isteyen insanlar KPSS genel kültür, genel yetenek sınavının yanında lisans alanında DHBT sınavına başvurmamalılardır..

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DHBT sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? DHBT sınav sonucu nereden, nasıl öğrenilir? 2022 KPSS DHBT sınav sonucu hesaplama

Din İşleri Başkanlığında din ile alakalı görevlerde yer almak için DHBT sınavına girmek zorunludur.

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DHBT sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? DHBT sınav sonucu nereden, nasıl öğrenilir? 2022 KPSS DHBT sınav sonucu hesaplama

DHBT 4 YANLIŞ 1 DOĞRUYU GÖTÜRÜYOR MU?

ÖSYM tarafından düzenlenen KPSS DHBT sınavından 4 yanlış 1 doğruyu götürmektedir. DHBT sınavında yapılan net sayısı, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte birinin çıkarılmasıyla hesaplanmaktadır.