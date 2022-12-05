DHBT sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? DHBT sınav sonucu nereden, nasıl öğrenilir? 2022 KPSS DHBT sınav sonucu hesaplama

DHBT sınavı ne zaman açıklanacak sorusunun merak ediliyor. 2022-KPSS DHBT sınavıyla ilgili detaylar adaylar tarafından merak ediliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde işe girmek isteyenler için belirleyici olan Din Hizmetleri Alan Bilgisi sınav (DHBT) sonuçlarının ne zaman açıklanacağı araştırılıyor. Peki DHBT sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? DHBT sınav sonucu nereden, nasıl öğrenilir?