05 Aralık 2022, Pazartesi
DHBT sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? DHBT sınav sonucu nereden, nasıl öğrenilir? 2022 KPSS DHBT sınav sonucu hesaplama
DHBT sınavı ne zaman açıklanacak sorusunun merak ediliyor. 2022-KPSS DHBT sınavıyla ilgili detaylar adaylar tarafından merak ediliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde işe girmek isteyenler için belirleyici olan Din Hizmetleri Alan Bilgisi sınav (DHBT) sonuçlarının ne zaman açıklanacağı araştırılıyor. Peki DHBT sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? DHBT sınav sonucu nereden, nasıl öğrenilir?
Giriş Tarihi: 05.12.2022 14:35 Güncelleme Tarihi: 05.12.2022 14:35
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