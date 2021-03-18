Dördüncü kattan aşağıya düştü! Bilinci kapanan gencin hayati tehlikesi sürüyor

Sancaktepe'de dördüncü kattaki evlerinin penceresinden henüz bilinmeyen bir nedenle düşen genç ağır yaralandı. Akşam saatlerinde evde kardeşler arasında şiddetli bir kavganın yaşandığı, ardından gencin pencereden düştüğü iddia edildi. Polis gencin intihar etmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruyor. Dördüncü kattan parke taşı döşeli yola düşen ve hastaneye kaldırıldığı sırada bilinci kapalı olan gencin hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi. Olayı haber alarak gelen gencin akrabası Rıza Çeliker yaşananlarla ilgili olarak; "Çocuğun psikolojisinin bozuk olduğunu söylüyorlar, başka bir şey bilmiyorum ben. Komşuları aradı beni haber verdi, ben de geldim" şeklinde konuştu.

Giriş Tarihi: 18.03.2021 01:27 Güncelleme Tarihi: 18.03.2021 01:28 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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