27 Şubat 2024, Salı
MTA diri fay haritası | Türkiye'de aktif kaç fay hattı var? Hangi iller tehlikede?
Marmara bölgesine unutulmaması gereken deprem gerçeği hakkında yeni bilgiler ortaya çıktı. Bursa'da 7'den büyük şiddette deprem üretebilecek aktif bir fay olduğu ileri sürüldü. Bilim insanları bu zamana kadar bilinmeyen Bursa'daki yeni fay hattının Kayapa'dan Yenişehir'e 90 kilometre uzunluğunda olduğunu ve olası depremde ise 7.3 büyüklüğünde bir deprem oluşturacağını ileri sürdü. MTA Genel Müdürlüğü ise Türkiye'deki aktif fay haritasını güncelledi. Harita üzerinde toplam 485 diri fay hattı olduğu belirtilirken, haritada aralarında Aydın, Bursa, Kocaeli, Hatay, Düzce, Manisa ve Sakarya gibi illerin de olduğu 45 ilde diri fay bulunduğu bildirildi.
Giriş Tarihi: 27.02.2024 16:29 Güncelleme Tarihi: 27.02.2024 16:30
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