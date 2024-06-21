Dolunay ne zaman, hangi gün? Bu ayki Oğlak burcu dolunayı saat kaçta gerçekleşecek? 

Dolunayın Burçlar Üzerindeki Etkisi

Oğlak burcunda meydana gelen dolunay, özellikle iş ve kariyer alanlarında bazı zorlukları da beraberinde getirebilir. Hedeflerinize ulaşmak için ekstra çaba sarf etmeniz gerekebilir, ancak bu süreçte karşılaşacağınız engeller sizi daha da güçlendirecek. Yengeç'in etkisiyle, aile ve ev hayatı da ön plana çıkacak. Bu dönemde aile içi ilişkilerde duygusal açıdan yoğun anlar yaşanabilir. Dolunayın bu iki burç üzerindeki etkileri, bireyleri duygusal ve profesyonel hayatlarında önemli kararlar almaya itebilir.