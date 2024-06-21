21 Haziran 2024, Cuma
Dolunay ne zaman, hangi gün? Bu ayki Oğlak burcu dolunayı saat kaçta gerçekleşecek?
Haziran Dolunay'ı için heyecan dorukta! Astroloji meraklıları, dolunayın gerçekleşeceği tarihi yakından takip ediyor. Gökyüzü takvimine göre her ay belirli tarihlerde yaşanan bu astrolojik olay, Haziran ayında Oğlak burcunda gerçekleşecek. Ancak merak edilen soru, dolunayın ne zaman ve saat kaçta gerçekleşeceği. Detaylar için takvimlerdeki geri sayım devam ediyor.
Giriş: 21.06.2024 09:18
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