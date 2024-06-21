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Dolunay ne zaman, hangi gün? Bu ayki Oğlak burcu dolunayı saat kaçta gerçekleşecek? 

Haziran Dolunay'ı için heyecan dorukta! Astroloji meraklıları, dolunayın gerçekleşeceği tarihi yakından takip ediyor. Gökyüzü takvimine göre her ay belirli tarihlerde yaşanan bu astrolojik olay, Haziran ayında Oğlak burcunda gerçekleşecek. Ancak merak edilen soru, dolunayın ne zaman ve saat kaçta gerçekleşeceği. Detaylar için takvimlerdeki geri sayım devam ediyor.

ahaber.com.tr
Giriş: 21.06.2024 09:18
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Dolunay ne zaman, hangi gün? Bu ayki Oğlak burcu dolunayı saat kaçta gerçekleşecek?

Haziran ayının dolunay tarihi ve saati merakla bekleniyor. Astroloji tutkunları, her ay düzenli olarak gerçekleşen dolunay ve yeni ay olaylarının burçlar üzerindeki etkilerini yakından izliyorlar. Dolunayın tarihini ve saatini öğrenmek isteyenler, bu astrolojik olayın Haziran ayında ne zaman meydana geleceğini sorguluyorlar. İşte, dolunayın detaylarına ilişkin merak edilenler...

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Dolunay ne zaman, hangi gün? Bu ayki Oğlak burcu dolunayı saat kaçta gerçekleşecek?

Haziran ayının dolunayı, astroloji dünyasını heyecanlandıran bir olayla karşımıza çıkıyor. 22 Haziran Cumartesi günü saat 04.07'de Oğlak burcunun 1. derecesinde meydana gelecek bu özel dolunay, gökyüzünde dengelerin nasıl kurulacağına dair ipuçları sunuyor.

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Dolunay ne zaman, hangi gün? Bu ayki Oğlak burcu dolunayı saat kaçta gerçekleşecek?

Oğlak ve Yengeç Burcunun Karşıtlığı

Bu dolunay sırasında, Yengeç burcuna yeni geçiş yapmış olan Güneş ile Oğlak burcundaki Ay birbirine zıt düşüyor. Astrolojide karşıtlıklar, genellikle zıt kutupların bir araya gelerek yarattığı gerilim ve uyumu simgeler.

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Dolunay ne zaman, hangi gün? Bu ayki Oğlak burcu dolunayı saat kaçta gerçekleşecek?

Oğlak burcu, disiplinli, yapılandırılmış ve başarı odaklı yaklaşımıyla bilinirken, Yengeç ise duygusal derinlik, ailevi bağlar ve güvenliği ön planda tutar. Bu iki güçlü enerjinin çatışması, bireylerin hem içsel hem de dışsal dünyalarında dengeleri sağlama çabası içinde olacakları anlamına geliyor.

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Dolunay ne zaman, hangi gün? Bu ayki Oğlak burcu dolunayı saat kaçta gerçekleşecek?

Dolunayın Burçlar Üzerindeki Etkisi

Oğlak burcunda meydana gelen dolunay, özellikle iş ve kariyer alanlarında bazı zorlukları da beraberinde getirebilir. Hedeflerinize ulaşmak için ekstra çaba sarf etmeniz gerekebilir, ancak bu süreçte karşılaşacağınız engeller sizi daha da güçlendirecek. Yengeç'in etkisiyle, aile ve ev hayatı da ön plana çıkacak. Bu dönemde aile içi ilişkilerde duygusal açıdan yoğun anlar yaşanabilir. Dolunayın bu iki burç üzerindeki etkileri, bireyleri duygusal ve profesyonel hayatlarında önemli kararlar almaya itebilir.