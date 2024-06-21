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Depremzede Hüsne Er 4 çocuğa koruyucu annelik yaptı! Gaziantep'te "yılın annesi" seçildi

Kahramanmaraş'taki çifte deprem felaketinde evi yıkılan ve konteyner kentte yaşamaya başlayan 60 yaşındaki Hüsne Er'in, 8 yıldır 4 çocuğa koruyucu annelik yaptığı ortaya çıktı. 8 yıl önce aldığı iki kardeşi büyüten Er, 2022 yılında iki kardeşin daha koruyucu annesi oldu. Hüsne Er Gaziantep'te "yılın annesi" seçildi.

ahaber.com.tr
Giriş: 21.06.2024 09:00 Güncelleme: 21.06.2024 09:02
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Depremzede Hüsne Er 4 çocuğa koruyucu annelik yaptı! Gaziantep’te yılın annesi seçildi

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde yaşayan Hüsne Er, kayınpederi ve kayınvalidesi öldükten sonra 25 yıl engelli kayınbiraderine baktı. 2017 yılında kayınbiraderinin ölümünden sonra boşluğa düşen Hüsne Er, koruyucu aile olmaya karar verdi. SABAH'ın Nur-1 Konteyner kentte ziyaret ettiği Hüsne Er, 8 yıllık koruyucu annelik serüveninin anlattı.

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Depremzede Hüsne Er 4 çocuğa koruyucu annelik yaptı! Gaziantep’te yılın annesi seçildi

25 YIL ENGELLİ KAYINBİRADERİME BAKTIM
Eşi uzun yol şoförü olan Hüsne Er, 25 yıl boyunca engelli kayınbiraderine baktı. Kayınbiraderin kendisine anne dediğini belirten Hüsne Er; "Kayınbiraderim zeka özürlüydü. Keşke ölmeseydi bir köşede otursaydı. Onunla etle tırnak gibi olmuştuk. Banyosunu yaptırırdım, sakalını tıraşını yapardım. Bana sürekli dua eder beni annesi bilirdi. Nereye gitsem yanımda götürürdüm" dedi.

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Depremzede Hüsne Er 4 çocuğa koruyucu annelik yaptı! Gaziantep’te yılın annesi seçildi

İLK ÇOCUKLARI 2017'DE ALDIM
Kayınbiraderinin ölümünün ardından büyük bir boşluğa düşen Hüsne Er, koruyu aile olmaya kara verdi. Sosyal hizmetlere yaptığı başvurunun kabul edildiğini belirten Hüsne Er; "M.E.Ç ve S.M.Ç kardeşlerin koruyucu ailesi oldum. Bu çocuklarıma 8 yıldır bakıyorum. Şimdi çok şükür büyüdeler kocaman oldular.

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Depremzede Hüsne Er 4 çocuğa koruyucu annelik yaptı! Gaziantep’te yılın annesi seçildi

Bunlar büyüyünce iki çocuk daha almaya karar verdim. Depremden 1 yıl önce N (8) ve F (9) kardeşlerin de koruyucu ailesi oldum. Bunların sünnetlerini yaptırdım. Okula yazdırdım. Her ikisi de şimdi 2. sınıfa geçti. Çocuklarımı yüzmeye, spora göndereceğim hiçbir şeyden eksik kalsınlar istemiyorum. Ben bunları dünyaya değişmem. Okula gider sarılırlar, gelirler sarılırlar" dedi.

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Depremzede Hüsne Er 4 çocuğa koruyucu annelik yaptı! Gaziantep’te yılın annesi seçildi

DEPREMDE KAPILARI AÇILMADI
Sabah'ın haberine göre depreme Nurdağı'ndaki 4. katta bulunan evinde yakalandığını belirten Hüsne Er; "O gece hiç uyku tutmamıştı beni. Sabaha karşı ilk deprem olduğunda hemen çocukların odasına koştum. 4'ü de aynı odada kalıyordu. Kapılarını açmak istedim ama sıkışmış açamadım.