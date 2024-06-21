21 Haziran 2024, Cuma
Depremzede Hüsne Er 4 çocuğa koruyucu annelik yaptı! Gaziantep'te "yılın annesi" seçildi
Kahramanmaraş'taki çifte deprem felaketinde evi yıkılan ve konteyner kentte yaşamaya başlayan 60 yaşındaki Hüsne Er'in, 8 yıldır 4 çocuğa koruyucu annelik yaptığı ortaya çıktı. 8 yıl önce aldığı iki kardeşi büyüten Er, 2022 yılında iki kardeşin daha koruyucu annesi oldu. Hüsne Er Gaziantep'te "yılın annesi" seçildi.
Giriş: 21.06.2024 09:00 Güncelleme: 21.06.2024 09:02
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