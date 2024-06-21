Depremzede Hüsne Er 4 çocuğa koruyucu annelik yaptı! Gaziantep'te "yılın annesi" seçildi

Bunlar büyüyünce iki çocuk daha almaya karar verdim. Depremden 1 yıl önce N (8) ve F (9) kardeşlerin de koruyucu ailesi oldum. Bunların sünnetlerini yaptırdım. Okula yazdırdım. Her ikisi de şimdi 2. sınıfa geçti. Çocuklarımı yüzmeye, spora göndereceğim hiçbir şeyden eksik kalsınlar istemiyorum. Ben bunları dünyaya değişmem. Okula gider sarılırlar, gelirler sarılırlar" dedi.