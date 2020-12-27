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27 Aralık 2020, Pazar
ANA SAYFA Haberler Galeri Doktorlar teşhis koyamıyor! Mıknatıs gibi her şeyi çekiyor Doktorlar teşhis koyamıyor! Mıknatıs gibi her şeyi çekiyor Sakarya'nın Karasu ilçesinde, Süleyman Demirci (57) vücudunun eşyaları üzerine mıknatıs gibi çektiğini, doktorların durumuna teşhis koyamadığını belirtti. Demirci, "Arkadaşlarım bana, 'Karasu'nun en çekici adamı' şeklinde hitap ediyor. Bu bir Allah vergisi." dedi. Giriş Tarihi: 27.12.2020 08:36 Güncelleme Tarihi: 27.12.2020 08:52
Karasu Yalı Mahallesi'nde yaşayan 2 çocuk babası Süleyman Demirci'nin vücuduna metal eşyadan paraya, camdan cep telefonuna kadar her şey yapışıyor.
ELİNDEN DÜŞEN ÇAKMAKLA FARK ETTİ
Demirci, 7 yıl önce fark ettiği durumuyla ilgili doktorların teşhis koyamadığını belirterek, yaşadıklarını şöyle anlattı:
"7 yıl önce elimden düşen çakmak vücuduma yapıştı. Vücuduma sadece saat ve çakmak değil metal, gümüş olan ne varsa hepsi yapışıyor. Yapışmayan hiçbir nesne yok. Bu durumun sağlığım açısından bana bir zararı yok. Hatta şifa verdiğini de düşünüyorum. Sebebini öğrenmek için doktora gittim. Doktorlar, vücuduma metal koyarak resmimi çekip, araştırdılar ancak teşhis koyamadılar. Arkadaşlarım bana, 'Karasu'nun en çekici adamı' şeklinde hitap ediyor. Bu bir Allah vergisi." GALERİ DEVAM EDİYOR GENETİK Mİ?
İzmir'de yaşayan 69 yaşındaki Ethem Arslan'ın vücudu da adeta bir mıknatıs gibi metal eşyaları çekiyor.
Ethem Arslan'ın vücuduna çatal, kaşık, bıçak, madeni para, tepsi gibi madeni eşyaların yanı sıra cep telefonu gibi çeşitli elektronik eşyalar da yapışıyor.
Arslan, aynı özelliğinin vefat eden anneannesinde de olduğunu, kendisinden de torununa geçtiğini, bu durumun genetik olduğuna inandığını dile getirdi.
Kendisindeki özelliği
''fazla manyetik enerji'' ile açıklayan Arslan, bilimsel nedeni öğrenmek amacıyla şimdiye kadar doktora gitmediğini ve halen bu özelliğinin nedenini bilmediğini dile getirdi.