İl olmaya aday ilçeler hangileri? 922 ilçe arasından ayrılıp 81 ilin arasına katılmaya adaylar

Türkiye'nin 81 ili ve bunlara bağlı tam 922 ilçesi var. Son olarak 13 il büyükşehir olmuş ve Türkiye'deki büyükşehirlerin sayısı 30'u bulmuştu. Kimi ilçelerimiz ise bazı illerimizi nüfus ve ekonomik açıdan büyük bir farkla solluyor. Kalabalık nüfusu ve işlek yaşamıyla dikkat çeken birçok il, büyükşehir olacağı günü ilçeler ise il olmayı bekliyor. Türkiye'de büyükşehir olabilecek iller hangileri? Hangi ilçeler il olabilir?