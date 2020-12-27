27 Aralık 2020, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri İl olmaya aday ilçeler hangileri? 922 ilçe arasından ayrılıp 81 ilin arasına katılmaya adaylar

İl olmaya aday ilçeler hangileri? 922 ilçe arasından ayrılıp 81 ilin arasına katılmaya adaylar

Türkiye'nin 81 ili ve bunlara bağlı tam 922 ilçesi var. Son olarak 13 il büyükşehir olmuş ve Türkiye'deki büyükşehirlerin sayısı 30'u bulmuştu. Kimi ilçelerimiz ise bazı illerimizi nüfus ve ekonomik açıdan büyük bir farkla solluyor. Kalabalık nüfusu ve işlek yaşamıyla dikkat çeken birçok il, büyükşehir olacağı günü ilçeler ise il olmayı bekliyor. Türkiye'de büyükşehir olabilecek iller hangileri? Hangi ilçeler il olabilir?

Giriş Tarihi: 27.12.2020 06:39 Güncelleme Tarihi: 27.12.2020 06:47
  • 1
  • 55
İl olmaya aday ilçeler hangileri? 922 ilçe arasından ayrılıp 81 ilin arasına katılmaya adaylar

İL OLMAYA ADAY 25 İLÇE

İşte Türkiye'de bağlı olduğu ilin merkez ilçesine uzaklığı, nüfus büyüklüğü, sosyo-ekonomik koşulları gibi kriterlerle il olmaya en yakın ilçeler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 55
İl olmaya aday ilçeler hangileri? 922 ilçe arasından ayrılıp 81 ilin arasına katılmaya adaylar

Midyat, Mardin
Nüfus: 108.242

  • 3
  • 55
İl olmaya aday ilçeler hangileri? 922 ilçe arasından ayrılıp 81 ilin arasına katılmaya adaylar

Yüksekova, Hakkari
Nüfus: 112.826.

  • 4
  • 55
İl olmaya aday ilçeler hangileri? 922 ilçe arasından ayrılıp 81 ilin arasına katılmaya adaylar

Kahta, Adıyaman
Nüfus: 120.378.

  • 5
  • 55
İl olmaya aday ilçeler hangileri? 922 ilçe arasından ayrılıp 81 ilin arasına katılmaya adaylar

Edremit, Balıkesir
Nüfus: 121.437.