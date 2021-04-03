Fil hastalığı nedir | Fil hastalığı neden olur | Yaşlı adam yıllar sonra hayalini gerçekleştirdi!

Seyit Amca'nın tedavi sürecine ilişkin konuşan Coşkun, "Seyit amcamızın bacağında bir şişlikle bize gelmişti hakikaten giydiği ayakkabılar; iki ayak arasında çok fark vardı. Pantolonlarda bir bacağın şiş olmasıyla dolayısıyla özel dikim pantolonlar giyebiliyordu. Bacak çok şiş olduğu için yürüme zorlukları vardı. Çok büyük bir bacak vücudun dengesini de bozabiliyordu. Kendine özel ayakkabı yapmıştı. Bana ilk geldiğinde ayağının inebileceğine kendisi de inanmıyordu. Dizinin şişliğini indirelim dediğimde bunu ilk defa siz söylüyorsunuz demişti. Tedaviye başladıktan sonra biraz ineceğine önce kendisi inandıktan sonra dedi ki benim hayalim bacak bacak üstüne atıp bir kahve içmek. Şu anda onu yapabiliyor fakat bir sonraki hayali olan bisiklet binmek istiyor. İnşallah onu en kısa sürede bisiklet binme hayaline de kavuşturacağız. Mutlaka erken tanı çok önemli. Biz tedaviye başladığımızda sanırım 95 kiloydu başladığımızda en son 86'ya kadar verdirttik ve bu sadece sağ bacağından verilen kilo" dedi.



