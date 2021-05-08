Doktor evinin banyosunda asılı halde bulundu

Hemşire olan G.E., bu sabah eşinin odasına kahvaltı götürdü, ancak kapının kilitli olduğunu gördü. Evdeki yedek anahtarla kapıyı açıp içeri giren G.E., kızı Ceren'i yatak odasında yerde yatarken, eşini de banyoda iple asılı buldu.

