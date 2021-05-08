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Doktor evinin banyosunda asılı halde bulundu

Tekirdağ'ın merkez Süleymanpaşa ilçesinde aile hekimi olan 2 çocuk babası Mustafa Ersoy (55) ile kızı Ceren Ersoy (11), evlerinde ölü bulundu. Banyoda iple asılı cesedi bulunan Mustafa Ersoy'un, kızını boğarak öldürdükten sonra intihar ettiği üzerinde duruluyor.

İHA
Giriş Tarihi: 08.05.2021 16:07 Güncelleme Tarihi: 08.05.2021 16:09
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Doktor evinin banyosunda asılı halde bulundu

Olay, merkez Süleymanpaşa ilçesi Hürriyet Mahallesi Çağrı Sokak'taki bir binanın dubleks katında meydana geldi. Yaklaşık 2 ay önce ayağı kırılan aile hekimi Mustafa Ersoy, bu nedenle dubleks evin alt katında kalmaya başladı.

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Doktor evinin banyosunda asılı halde bulundu

Hemşire olan G.E., bu sabah eşinin odasına kahvaltı götürdü, ancak kapının kilitli olduğunu gördü. Evdeki yedek anahtarla kapıyı açıp içeri giren G.E., kızı Ceren'i yatak odasında yerde yatarken, eşini de banyoda iple asılı buldu.

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Doktor evinin banyosunda asılı halde bulundu

G.E.'nin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Mustafa Ersoy ile kızı Ceren'in yaşamını yitirdiği tespit edildi.

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Doktor evinin banyosunda asılı halde bulundu

Baba ve kızının cansız bedenleri yapılan incelemenin ardından otopsi için morga gönderildi.

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Doktor evinin banyosunda asılı halde bulundu

G.E. ile oğlu A.E.'nin ifadesine başvuran polisin, Mustafa Ersoy'un kızını boğarak öldürdükten sonra intihar ettiği ihtimali üzerinde durduğu belirtildi.