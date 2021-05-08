Alaşehir Çayı'ndan zehir akıyor! Korkutan görüntü! Simsiyah oldu

Açıklamasını "27 yıldır bu işin içindeyim ama bir adım atamadık" diyerek sürdüren Kilimcigöldelioğlu, "Bölgede birçok atık su arıtma tesisi yapılmasına rağmen bu sorun çözülmedi. İzmir Körfezi'nin temizleneceği söyleniyor. Bu mümkün değil, çünkü arkadan gelen sular kirli. Durumu görüyorsunuz. İçler acısı. Tek çözüm, Gediz Nehri'ne paralel bir atık su kanalı yapılmalıdır. Temiz su ile pis sular ayrı gitmeli. Bu suda hiçbir canlı yaşamaz. Bırakın içinde canlı yaşamasını, kokusundan yanına bile yaklaşılmıyor" diye konuştu. Kilimcigöldelioğlu, "Bu sulardan ne yazık ki zaman zaman tarımsal sulama da yapılıyor. İçinden zehir akan bir çayın suyu kullanılıyor. Kanser vakaları işte bu nedenle artıyor. Durum çok ciddi ve artık bir an önce çözülmeli" dedi.