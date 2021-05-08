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Haberler Galeri BİM'de gelecek hafta hangi ürünler satılacak? 11 Mayıs 2021 BİM aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! Salı günü...

BİM'de gelecek hafta hangi ürünler satılacak? 11 Mayıs 2021 BİM aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! Salı günü...

BİM 11 Mayıs 2021 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. BİM marketlerde gelecek hafta kampanyaları belli oldu. Tam kapanma süreci kapsamında marketlerde bazı ürünlerin satışına yasak getirilmişti. Bu nedenle internet üzerinde en çok merak edilenlerden biri de BİM marketlerin salı günü kampanyaları oldu. Birçok ürünün yer aldığı salı kampanyalarına ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, BİM'de gelecek hafta hangi ürünler satılacak? İşte BİM 11 Mayıs 2021 aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi...

Giriş Tarihi: 08.05.2021 17:27
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BİM'de gelecek hafta hangi ürünler satılacak? 11 Mayıs 2021 BİM aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! Salı günü...

BİM'de gelecek hafta hangi ürünler satılacak? Tam kapanma süreci kapsamında marketlere kısıtlama getirildi. Bu kapsamda marketlerde temel ihtiyaç harici diğer ürünlerin satışı yasaklandı. Bu nedenle BİM marketler de cuma günü kataloğunu iptal ederek salı günü kampanyasını duyurdu. Önümüzdeki hafta geçerli olacak salı günü indirimlerine ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. İşte BİM 11 Mayıs 2021 aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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  • 14
BİM'de gelecek hafta hangi ürünler satılacak? 11 Mayıs 2021 BİM aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! Salı günü...

Fairy Platinum 80'li Bulaşık Makinesi Tableti

Fairy Sıvı Bulaşık Deterjanı

• 6x650 ml

  • 3
  • 14
BİM'de gelecek hafta hangi ürünler satılacak? 11 Mayıs 2021 BİM aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! Salı günü...

Mega Kağıt Havlu

• 1 kg

Parfümlü Tuvalet Kağıdı

• 24'lü

Peçete

• 200'lü

  • 4
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BİM'de gelecek hafta hangi ürünler satılacak? 11 Mayıs 2021 BİM aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! Salı günü...

Sıvı Çamaşır Deterjanı

• 5 L

Ultra Çamaşır Suyu 5 L

• Dağ esintisi

Derz Temizleyici

• 1L

  • 5
  • 14
BİM'de gelecek hafta hangi ürünler satılacak? 11 Mayıs 2021 BİM aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! Salı günü...

Ultra Çamaşır Suyu

• 750 ml

Çamaşır Sodası

• 500 g

Halı Şampuanı

• 1000 ml
• Makine / Elde

Beyaz Sirke

• 2 L