BİM'de gelecek hafta hangi ürünler satılacak? 11 Mayıs 2021 BİM aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! Salı günü...

BİM 11 Mayıs 2021 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. BİM marketlerde gelecek hafta kampanyaları belli oldu. Tam kapanma süreci kapsamında marketlerde bazı ürünlerin satışına yasak getirilmişti. Bu nedenle internet üzerinde en çok merak edilenlerden biri de BİM marketlerin salı günü kampanyaları oldu. Birçok ürünün yer aldığı salı kampanyalarına ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, BİM'de gelecek hafta hangi ürünler satılacak? İşte BİM 11 Mayıs 2021 aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi...

Giriş Tarihi: 08.05.2021 17:27 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





ABONE OL