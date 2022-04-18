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Çanakkale Boğazı'nda zehirli denizanaları görüldü! Uzman isim uyardı: Temas ettiği anda…

Onsekiz Mart Üniversitesi'nden Prof. Dr. Muhammet Türkoğlu, Çanakkale Boğazı ile sahillerde iklim değişikliği sebebiyle popülasyonu artan zehirli pusula denizanaları hakkında uyardı. Prof. Dr. Türkoğlu, "Temas edildiğinde hemen denizden çıkılmalı. Temas edilen cilt kısmı amonyak ya da sirke ile yıkanmalı. Kesinlikle tatlı su ile muamele edilmemeli" şeklinde konuştu.

Giriş Tarihi: 18.04.2022 10:13 Güncelleme Tarihi: 18.04.2022 10:34
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Çanakkale Boğazı’nda zehirli denizanaları görüldü! Uzman isim uyardı: Temas ettiği anda…

Çanakkale Boğazı ile kıyılarında rastlanan, 'zehirli' olarak bilinen pusula denizanaları (chrysaora hysoscella) tedirginlik yarattı. Doğal yaşam alanları Akdeniz ile Ege olan zehirli pusula denizanaları, yüzey suyu sıcaklığının 2 santigrat derece yükselmesi ve denizdeki kirlilik sebebiyle Marmara'da da rastlanmaya başlandı.

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Çanakkale Boğazı’nda zehirli denizanaları görüldü! Uzman isim uyardı: Temas ettiği anda…

Kırmızı, kahverengi ve sarı renklerde olabilen, 1,5 metreyi bulan tentaküllere sahip denizanaları, cep telefonu kamerası ile de görüntülendi.

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Çanakkale Boğazı’nda zehirli denizanaları görüldü! Uzman isim uyardı: Temas ettiği anda…

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi Su Ürünleri Temel Bilimler Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Muhammet Türkoğlu, zehirli pusula denizanalarına kesinlikle temas edilmemesi gerektiğini söyledi.

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Çanakkale Boğazı’nda zehirli denizanaları görüldü! Uzman isim uyardı: Temas ettiği anda…

"ZEHİRLİ BİR TÜR"

Bu denizanalarının 20 yıl öncesinde Marmara Denizi'nde görülmediğine dikkat çeken Prof. Dr. Türkoğlu, "1,5 metre tentakül uzunluğuna sahip zehirli bir tür. Bu tür aslında Akdeniz'de var, güneyde yaygın. Fakat Marmara ve Karadeniz'de görünmeyen bir türdü. Son zamanlarda iklim değişimi nedeniyle özellikle Marmara'da yüzey suyu sıcaklığı 2 santigrat derece fazlalaştı. Bu tür, burada üreme şansı buldu. Marmara Denizi'nin aşırı kirlenmesi de bu denizanaları için besin içeriğini arttırdı" dedi.

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Çanakkale Boğazı’nda zehirli denizanaları görüldü! Uzman isim uyardı: Temas ettiği anda…

MAS EDİLDİĞİNDE HEMEN DENİZDEN ÇIKILMALI"

Yakında deniz sezonunun başlayacağını hatırlatan Prof. Dr. Türkoğlu, kritik uyarılarda bulundu:

"Ne denizdeki canlı bireylere ne de kumsala taşınmış ölü bireylere dokunulmamalı. Çünkü bunların tentakülleri yapışkan kapsüllerle dolu. Temas edildiğinde bu kapsüller cilde yapışıyor ve bu kapsüllerin içindeki kimyasal madde ciltte kızarıklık, kaşıntı ve yanma benzeri etkenler oluşturuyor. Temas edildiğinde hemen denizden çıkılmalı. Temas edilen cilt kısmı amonyak ya da sirke ile yıkanmalı. Kesinlikle tatlı su ile muamele edilmemeli. Çünkü tatlı su bu kapsülleri patlatır ve daha fazla zarar verir. Yumuşak bir havlu ile kapsüllerin üzerine bastırmadan tutulmalı. Daha sonra denizdeki kumla fazla bastırmadan temizlenebilir. Bazı hassas bireylerde etkisi devam edebilir. Problem devam ederse doktora gidilmeli."