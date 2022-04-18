Çanakkale Boğazı’nda zehirli denizanaları görüldü! Uzman isim uyardı: Temas ettiği anda…

MAS EDİLDİĞİNDE HEMEN DENİZDEN ÇIKILMALI"

Yakında deniz sezonunun başlayacağını hatırlatan Prof. Dr. Türkoğlu, kritik uyarılarda bulundu:



"Ne denizdeki canlı bireylere ne de kumsala taşınmış ölü bireylere dokunulmamalı. Çünkü bunların tentakülleri yapışkan kapsüllerle dolu. Temas edildiğinde bu kapsüller cilde yapışıyor ve bu kapsüllerin içindeki kimyasal madde ciltte kızarıklık, kaşıntı ve yanma benzeri etkenler oluşturuyor. Temas edildiğinde hemen denizden çıkılmalı. Temas edilen cilt kısmı amonyak ya da sirke ile yıkanmalı. Kesinlikle tatlı su ile muamele edilmemeli. Çünkü tatlı su bu kapsülleri patlatır ve daha fazla zarar verir. Yumuşak bir havlu ile kapsüllerin üzerine bastırmadan tutulmalı. Daha sonra denizdeki kumla fazla bastırmadan temizlenebilir. Bazı hassas bireylerde etkisi devam edebilir. Problem devam ederse doktora gidilmeli."