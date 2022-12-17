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Doğanın incisi KAR tüm zarafetiyle geliyor! İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Meteoroloji son dakika hava durumu

İstanbulluların heyecanla beklediği kar yağışı için beklenen tarih açıklaması geldi. Doğanın incisi olarak bilinen kar yağışının hangi tarihte olacağı merak edilirken, Meteoroloji tarafından soğuk ve karlı hava durumu uyarısı geldi. Yeni yılın yaklaşmasıyla birlikte kar yağışı hakkında son dakika gelişmeleri yakından takip edilmeye başlandı. Öte yandan bugün Marmara ile iç kesimlerde yer yer pus ve sis görülmesi beklendiği açıklandı. İşte Meteoroloji son dakika hava durumu uyarıları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 17.12.2022 10:46
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Doğanın incisi KAR tüm zarafetiyle geliyor! İstanbul’a kar ne zaman yağacak? Meteoroloji son dakika hava durumu

Yurdun bazı bölgelerinde kar yağışı etkili olurken gözler İstanbul'a çevrildi. Soğuk havaların etkisini artırmasıyla birlikte kar yağışının hangi tarihte olacağı merak ediliyor. Önümüzdeki hafta ile birlikte yurdun iç ve batı kesimlerinde kar yağışı etkili olacak. Yarından itibaren yurt genelinde hava sıcaklıklarının değişeceği öğrenildi. Peki, İstanbul'a kar ne zaman yağacak? İşte son gelişmeler...

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Doğanın incisi KAR tüm zarafetiyle geliyor! İstanbul’a kar ne zaman yağacak? Meteoroloji son dakika hava durumu

İSTANBUL'A KAR NE ZAMAN YAĞACAK?

Uzmanlar, İstanbul ve bazı bölgelerde beklenen kar yağışının 2023 Ocak-Şubat aylarında başlayacağını bildirdi.

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Doğanın incisi KAR tüm zarafetiyle geliyor! İstanbul’a kar ne zaman yağacak? Meteoroloji son dakika hava durumu

SOĞUK VE KARLI HAVA GELİYOR

Salı günü, Orta ve Doğu Karadeniz, Marmara'nın iç kesimleri, Batı Akdeniz, ile İç Anadolu'nun orta ve doğusunda yağış görülecek. Kalan kesimlerde parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak.

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Doğanın incisi KAR tüm zarafetiyle geliyor! İstanbul’a kar ne zaman yağacak? Meteoroloji son dakika hava durumu

Yağışların Marmara ile Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında yağmur, yağış alan kalan kesimlerde ise kar ve karla karışık yağmur bekleniyor.

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Doğanın incisi KAR tüm zarafetiyle geliyor! İstanbul’a kar ne zaman yağacak? Meteoroloji son dakika hava durumu

Günün en yüksek sıcaklık değerleri, önümüzdeki hafta Ankara'da 3, İzmir'de 12, Antalya'da 18, Diyarbakır'da 13, Samsun'da 8, İstanbul'da 11 dereceye kadar düşecek.