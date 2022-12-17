Doğanın incisi KAR tüm zarafetiyle geliyor! İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Meteoroloji son dakika hava durumu

İstanbulluların heyecanla beklediği kar yağışı için beklenen tarih açıklaması geldi. Doğanın incisi olarak bilinen kar yağışının hangi tarihte olacağı merak edilirken, Meteoroloji tarafından soğuk ve karlı hava durumu uyarısı geldi. Yeni yılın yaklaşmasıyla birlikte kar yağışı hakkında son dakika gelişmeleri yakından takip edilmeye başlandı. Öte yandan bugün Marmara ile iç kesimlerde yer yer pus ve sis görülmesi beklendiği açıklandı. İşte Meteoroloji son dakika hava durumu uyarıları...