Balıkesir’de çiftlikte vahşet! “Ejder Salih” ve çetesi parmaklarını kesip işe göndermiş | 18 yaşındaki kızın ifadesi kan dondurdu

Balıkesir'in Edremit ilçesinde "Ejder Salih" lakaplı Mehmet Salih Turanlı'nın liderliğini yaptığı suç örgütü tarafından kaçırılarak parmakları kesilen ve günlerce işkenceye maruz kalan 18 yaşındaki G.A.'nın ifadesine ulaştı. Genç kızın zincirle dövüldüğü, baltayla parmaklarının kesildiği daha sonra sargılı elle çalışması için örgüte ait gazinoya gönderildiği ortaya çıktı. Gözaltındaki 15 şüpheli adliyeye sevk edildi.