17 Aralık 2022, Cumartesi
Balıkesir’de çiftlikte vahşet! “Ejder Salih” ve çetesi parmaklarını kesip işe göndermiş | 18 yaşındaki kızın ifadesi kan dondurdu
Balıkesir'de "Ejder Salih" lakaplı Mehmet Salih Turanlı'nın liderliğini yaptığı suç örgütü tarafından kaçırılarak parmakları kesilen ve günlerce işkenceye maruz kalan 18 yaşındaki G.A.'nın ifadesi ortaya çıktı. Gözaltındaki 15 şüpheli adliyeye sevk edildi. İşte her satırı dehşete düşüren olayın detayları...
Giriş Tarihi: 17.12.2022 11:49 Güncelleme Tarihi: 17.12.2022 11:49
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