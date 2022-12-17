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Haberler Galeri Balıkesir’de çiftlikte vahşet! “Ejder Salih” ve çetesi parmaklarını kesip işe göndermiş | 18 yaşındaki kızın ifadesi kan dondurdu

Balıkesir’de çiftlikte vahşet! “Ejder Salih” ve çetesi parmaklarını kesip işe göndermiş | 18 yaşındaki kızın ifadesi kan dondurdu

Balıkesir'de "Ejder Salih" lakaplı Mehmet Salih Turanlı'nın liderliğini yaptığı suç örgütü tarafından kaçırılarak parmakları kesilen ve günlerce işkenceye maruz kalan 18 yaşındaki G.A.'nın ifadesi ortaya çıktı. Gözaltındaki 15 şüpheli adliyeye sevk edildi. İşte her satırı dehşete düşüren olayın detayları...

Giriş Tarihi: 17.12.2022 11:49 Güncelleme Tarihi: 17.12.2022 11:49
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Balıkesir’de çiftlikte vahşet! “Ejder Salih” ve çetesi parmaklarını kesip işe göndermiş | 18 yaşındaki kızın ifadesi kan dondurdu

Balıkesir'in Edremit ilçesinde "Ejder Salih" lakaplı Mehmet Salih Turanlı'nın liderliğini yaptığı suç örgütü tarafından kaçırılarak parmakları kesilen ve günlerce işkenceye maruz kalan 18 yaşındaki G.A.'nın ifadesine ulaştı. Genç kızın zincirle dövüldüğü, baltayla parmaklarının kesildiği daha sonra sargılı elle çalışması için örgüte ait gazinoya gönderildiği ortaya çıktı. Gözaltındaki 15 şüpheli adliyeye sevk edildi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Balıkesir’de çiftlikte vahşet! “Ejder Salih” ve çetesi parmaklarını kesip işe göndermiş | 18 yaşındaki kızın ifadesi kan dondurdu

Sabah'ın haberine göre, Edremit ilçesinde esnafı haraca bağladıkları, ödemeyenleri kaçırarak işkence yaptıkları ileri sürülen bir grup polisin takibindeydi.

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Balıkesir’de çiftlikte vahşet! “Ejder Salih” ve çetesi parmaklarını kesip işe göndermiş | 18 yaşındaki kızın ifadesi kan dondurdu

Geçen Eylül ayında 18 yaşındaki G.A. isimli genç kızın ve örgüt üyelerinin de bulunduğu araç Edremit'te polisin yaptığı yol kontrolleri sırasında durduruldu.

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Balıkesir’de çiftlikte vahşet! “Ejder Salih” ve çetesi parmaklarını kesip işe göndermiş | 18 yaşındaki kızın ifadesi kan dondurdu

Paniğe kapılan örgüt üyeleri araçtan inerek kaçtı.

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Balıkesir’de çiftlikte vahşet! “Ejder Salih” ve çetesi parmaklarını kesip işe göndermiş | 18 yaşındaki kızın ifadesi kan dondurdu

ZİNCİRLE DÖVDÜLER

G.A. ise korkudan ifade vermedi ve işlemlerinin tamamlanmasının ardından serbest bırakıldı.