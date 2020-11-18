Doğal bağışıklık güçlendirici | Bağışıklık güçlendirici besinler nelerdir?

Doğal bağışıklık güçlendirici | Bağışıklık güçlendirici besinler nelerdir? Dünya pandemiye karşı mücadelede gelen aşı haberleriyle umutlansa da, uzmanlar 2021 yılının haziran ayına kadar tedbirin elden bırakılmayacağını bildiriyor. Vatandaşlar uzun bir süre sarımsak, kimyon, kelle paça gibi koronavirüse iyi geldiği iddia eden besinlere yöneldi. İşte uzmanlardan her türlü virüse karşı bağışıklık sistemini güçlendiren besin tavsiyeleri...

Giriş Tarihi: 18.11.2020 15:50 Güncelleme Tarihi: 18.11.2020 15:54 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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