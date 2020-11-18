Akılalmaz hayvan ticareti! İnternet ilanları 'pes' dedirtti!

Adana Pet Market ve Üreticiler Derneği Başkanı Çağlar Kalaycıoğlu, çok sayıda internet sitesinde merdiven altı üretilen hayvanların yasadışı satıldığını söyledi. Satışı yasak olan ırkların da satıldığını vurgulayan Kalaycıoğlu, "Her şeyi satıyorlar. Yılan, aslan, maymun, sincap, akrep, baykuş gibi aklınıza ne gelirse" dedi. İnternetten verilen satılık pitbull cinsi köpek ilanında ise "Bisiklet ya da muhabbet kuşu ile takas olur" yazdığı görüldü.

DHA Giriş Tarihi: 18.11.2020 14:01 Güncelleme Tarihi: 18.11.2020 14:03 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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