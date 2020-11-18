Edirne'den Hakkari'ye tek yürek olmuş bir millet olarak ülkenin geleceğine, refahına, birlik ve beraberliğine zarar vermeye çalışan terör örgütlerine ve siyasi uzantılarına karşı yılardır mücadele içinde olduklarını ifade eden Elmas, şunları kaydetti:

"Vatan uğrunda verdiğimiz şehitlerin kanı ve evlatlarımız için döktüğümüz gözyaşı hala kurumadı. İnanıyoruz ki azimle seslerini yükselten biz annelerin sayesinde terör örgütlerinin hain emelleri için Fırat ve Dicle'nin kuzuları feda edilmeyecektir. Bu mücadele başladığı günden bu yana iki yüze yakın evladımızı geri kazandık. Safları sıklaştırmak, bir ve beraber olduğumuzu göstermek, evlatlarımıza ve geleceğimize sahip çıkmak hepimizin vicdani borcudur.