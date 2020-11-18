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Hakkari'de PKK'ya lanet Diyarbakır annelerine destek yürüyüşü

Hakkari'de, Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbetine destek vermek amacıyla bir araya gelen kadınlar, ellerinde Türk bayraklarıyla yürüyerek terör örgütü PKK'yı lanetledi.

Giriş Tarihi: 18.11.2020 15:51 Güncelleme Tarihi: 18.11.2020 15:53
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Hakkari'de PKK'ya tepki Diyarbakır annelerine destek yürüyüşü
Hakkari'de PKK'ya tepki Diyarbakır annelerine destek yürüyüşü

Kent merkezindeki bir otelin önünde toplanan gelen kadınlar, "Anneler burada hainler nerede", "Hepimiz anneyiz PKK'ya yeteriz" ve "Türk, Kürt kardeştir PKK kalleştir" sloganları atarak HDP binasının bulunduğu caddeye kadar yürüdü.

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Hakkari'de PKK'ya tepki Diyarbakır annelerine destek yürüyüşü
Hakkari'de PKK'ya tepki Diyarbakır annelerine destek yürüyüşü

Burada grup adına açıklama yapan güvenlik korucusu Elmas Adıyaman, yaptıkları yürüyüşle Diyarbakır annelerine destek verdiklerini söyledi.

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Hakkari'de PKK'ya tepki Diyarbakır annelerine destek yürüyüşü
Hakkari'de PKK'ya tepki Diyarbakır annelerine destek yürüyüşü

Elmas, Türk, Kürt, Laz ve Çerkez hangi milletten olursa olsun annelerin başlattığı onurlu direnişlerine destek olmak ve hain bölücü terör örgütünün katliamlarına karşı seslerini duyurmak için Hakkarili anneler ve kadınlar olarak bir araya geldiklerini belirtti.

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Hakkari'de PKK'ya tepki Diyarbakır annelerine destek yürüyüşü
Hakkari'de PKK'ya tepki Diyarbakır annelerine destek yürüyüşü

Edirne'den Hakkari'ye tek yürek olmuş bir millet olarak ülkenin geleceğine, refahına, birlik ve beraberliğine zarar vermeye çalışan terör örgütlerine ve siyasi uzantılarına karşı yılardır mücadele içinde olduklarını ifade eden Elmas, şunları kaydetti:

"Vatan uğrunda verdiğimiz şehitlerin kanı ve evlatlarımız için döktüğümüz gözyaşı hala kurumadı. İnanıyoruz ki azimle seslerini yükselten biz annelerin sayesinde terör örgütlerinin hain emelleri için Fırat ve Dicle'nin kuzuları feda edilmeyecektir. Bu mücadele başladığı günden bu yana iki yüze yakın evladımızı geri kazandık. Safları sıklaştırmak, bir ve beraber olduğumuzu göstermek, evlatlarımıza ve geleceğimize sahip çıkmak hepimizin vicdani borcudur.

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Hakkari'de PKK'ya tepki Diyarbakır annelerine destek yürüyüşü
Hakkari'de PKK'ya tepki Diyarbakır annelerine destek yürüyüşü

Bu zamana kadar coğrafyamızda şahit olduğumuz tarifi imkanız acıların yaşanan gözyaşı ve akan kanın son bulmasını istiyoruz. Tüm Türkiye'ye haykırıyoruz. Gün, birlik ve beraberlik günüdür. Halkımız artık uyansın. PKK ve taşeronlarının gerçek yüzünü görsünler. Yeter artık. Kardeş kardeşi vurmasın. Gelin korkmayın birleşelim. Hep beraber evlatlarımızı dağdan indirelim. Hain terör örgütü PKK'yi yeryüzünden silelim."