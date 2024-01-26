Çalıların arasına terk edilmiş arabayı garajında yeniledi! 1986 model otomobile bir de şimdi bakın

YouTube'da Restoration Restore adlı kanalında restorasyon videoları paylaşan kişi son yaptığıyla herkesi şaşırttı. Çalıların arasında terk edilmiş hurda halde 1986 model Toyota Camry marka araba bulan kişi otomobili restore etti. Her anını saniye saniye kaydeden bu kişi videoyu YouTube hesabından takipçileriyle paylaştı.

Giriş Tarihi: 26.01.2024 06:07 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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