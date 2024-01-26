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Haberler Galeri Çalıların arasına terk edilmiş arabayı garajında yeniledi! 1986 model otomobile bir de şimdi bakın

Çalıların arasına terk edilmiş arabayı garajında yeniledi! 1986 model otomobile bir de şimdi bakın

YouTube'da Restoration Restore adlı kanalında restorasyon videoları paylaşan kişi son yaptığıyla herkesi şaşırttı. Çalıların arasında terk edilmiş hurda halde 1986 model Toyota Camry marka araba bulan kişi otomobili restore etti. Her anını saniye saniye kaydeden bu kişi videoyu YouTube hesabından takipçileriyle paylaştı.

Giriş Tarihi: 26.01.2024 06:07
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Çalıların arasına terk edilmiş arabayı garajında yeniledi! 1986 model otomobile bir de şimdi bakın

Sosyal paylaşım sitesi YouTube'da Restoration Restore adlı kanalıyla takipçilerine yaptığı restorasyon videolarını paylaşan kişi görenleri şaşırtmaya devam ediyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Çalıların arasına terk edilmiş arabayı garajında yeniledi! 1986 model otomobile bir de şimdi bakın

Çalıların arasında hurdaya ayrılmış ve terk edilmiş 1986 model Toyota Camry araba bulan kişi otomobili evine götürdü.

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Çalıların arasına terk edilmiş arabayı garajında yeniledi! 1986 model otomobile bir de şimdi bakın

Tüm parçaları elinden geçirerek yenileyen bu kişi arabanın son haliyle görenleri şaşkına çevirdi.

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Çalıların arasına terk edilmiş arabayı garajında yeniledi! 1986 model otomobile bir de şimdi bakın

Arabanın her anını saniye saniye kaydeden bu kişi videoyu takipçileriyle paylaştı.

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Çalıların arasına terk edilmiş arabayı garajında yeniledi! 1986 model otomobile bir de şimdi bakın

İşte hurda halindeki arabanın son hali.