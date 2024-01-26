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Doçent vahşetinde kan donduran detay! Aylarca katliamın korkusuyla yaşamış | Arkadaşlarına söylediği sözler tüyler ürpertti

İzmir'de bir süredir kanser tedavisi gören öğretim üyesi Doç. Dr. Yusuf Yılmaz, 3 yaşındaki kızını ve kayınvalidesini tabancayla öldürdü. Yusuf Yılmaz, boşanma aşamasındaki meslektaşı olan karısı Doç. Dr. Derya Uzelli Yılmaz'ı da ağır yaraladıktan sonra intihar etti. Katliamla ilgili kan donduran detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor.

Giriş Tarihi: 26.01.2024 08:19 Güncelleme Tarihi: 26.01.2024 08:19
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Doçent vahşetinde kan donduran detay! Aylarca katliamın korkusuyla yaşamış | Arkadaşlarına söylediği sözler tüyler ürpertti

Olay, önceki gün sabah saat 09.30 sıralarında Bornova ilçesi Atatürk Mahallesi 879 Sokak'ta meydana geldi. Bir süredir kanser tedavisi gördüğü öğrenilen Ege Üniversitesi'nde öğretim görevlisi Doç. Dr. Yusuf Yılmaz, boşanma aşamasındaki ayrı yaşadığı eşi İzmir Katip Çelebi öğretim görevlisi Doç. Dr. Derya Uzelli Yılmaz'ın yaşadığı evin önüne geldi.

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Doçent vahşetinde kan donduran detay! Aylarca katliamın korkusuyla yaşamış | Arkadaşlarına söylediği sözler tüyler ürpertti

Yılmaz, burada otomobilden inen kızı Linda Yılmaz'a, kayınvalidesi Dilek Uzelli'ye ve eşi Derya Uzelli Yılmaz'a tabancayla ateş etti. Yılmaz daha sonra aynı silahla kendini başından vurdu.

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Doçent vahşetinde kan donduran detay! Aylarca katliamın korkusuyla yaşamış | Arkadaşlarına söylediği sözler tüyler ürpertti

DERYA UZELLİ'NİN DURUMU AĞIR
İhbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Linda Yılmaz ve Dilek Uzelli'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Derya Uzelli Yılmaz ise ambulansla Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Derya Uzelli Yılmaz'ın durumunun ağır olduğu bildirildi.

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Doçent vahşetinde kan donduran detay! Aylarca katliamın korkusuyla yaşamış | Arkadaşlarına söylediği sözler tüyler ürpertti

Çiftin boşanma sürecinin çekişmeli geçtiği, kanser hastası Yusuf Yılmaz'ın tedavi için yurt dışına gidip, geldiği öğrenildi. Polis ekiplerinin incelemesinde, üzerinden 4 ruhsatsız tabanca çıkan Yusuf Yılmaz'ın olası tutukluluk durumunda diğer silahlardan birini kullanmayı amaçladığının değerlendirildiği belirtildi. Ekiplerin olay yerindeki incelemeleri sürerken, soruşturma başlatıldı.

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Doçent vahşetinde kan donduran detay! Aylarca katliamın korkusuyla yaşamış | Arkadaşlarına söylediği sözler tüyler ürpertti

2 AY ÖNCE KAYINVALİDESİ İLE 1 AY ÖNCE KAYINPEDERİNİ DARP ETMİŞ
SABAH'ın ulaştığı çarpıcı ayrıntılara göre, Yusuf Yılmaz'ın 2 ay öne kayınvalidesini, 1 ay önce de kayınpederini darp ettiği öğrenildi.