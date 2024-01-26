HaberlerGaleriDoçent vahşetinde kan donduran detay! Aylarca katliamın korkusuyla yaşamış | Arkadaşlarına söylediği sözler tüyler ürpertti
Doçent vahşetinde kan donduran detay! Aylarca katliamın korkusuyla yaşamış | Arkadaşlarına söylediği sözler tüyler ürpertti
İzmir'de bir süredir kanser tedavisi gören öğretim üyesi Doç. Dr. Yusuf Yılmaz, 3 yaşındaki kızını ve kayınvalidesini tabancayla öldürdü. Yusuf Yılmaz, boşanma aşamasındaki meslektaşı olan karısı Doç. Dr. Derya Uzelli Yılmaz'ı da ağır yaraladıktan sonra intihar etti. Katliamla ilgili kan donduran detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor.
Giriş Tarihi: 26.01.2024 08:19Güncelleme Tarihi: 26.01.2024 08:19