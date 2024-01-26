Doçent vahşetinde kan donduran detay! Aylarca katliamın korkusuyla yaşamış | Arkadaşlarına söylediği sözler tüyler ürpertti

İzmir'de bir süredir kanser tedavisi gören öğretim üyesi Doç. Dr. Yusuf Yılmaz, 3 yaşındaki kızını ve kayınvalidesini tabancayla öldürdü. Yusuf Yılmaz, boşanma aşamasındaki meslektaşı olan karısı Doç. Dr. Derya Uzelli Yılmaz'ı da ağır yaraladıktan sonra intihar etti. Katliamla ilgili kan donduran detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor.

Giriş Tarihi: 26.01.2024 08:19 Güncelleme Tarihi: 26.01.2024 08:19 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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