Türkiye denince akla gelen 10 yemek! Yabancılar ondan vazgeçmiyor

Yüzlerce yıllık bir geleneğe dayanan, zengin tarihi ve kültürel birikimle yoğrulmuş Türkiye yemekleri, milyonlarca turistin tekrar seyahat planlamasının temel nedenlerinden biri oluyor. Medeniyetler coğrafyası Anadolu'nun her bir döneminden derin izler taşıyan Türk mutfağı, her tür damak tadına uygun bir yemek sunma konusunda gerçekten üst düzeyde. Bu zengin mutfak, tarih, coğrafya ve kültürün muhteşem bir birleşimi olarak öne çıkıyor. İşte Türkiye denince akla gelen 10 yemek...