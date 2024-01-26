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Türkiye denince akla gelen 10 yemek! Yabancılar ondan vazgeçmiyor

Seyahatlerinizde farklı mutfakların yemeklerini denemekten keyif alan bir gezginseniz, Türkiye'nin zengin mutfak kültürü sizin için bir gastronomi hazinesi olabilir. Her ili, hatta neredeyse her ilçesi kendine özgü lezzetleriyle Türk mutfağı, dünya üzerindeki en zengin gurme rotalarından birini sunuyor. Karadeniz'in taze deniz ürünleri, Güneydoğu'nun baharatlı kebapları, Ege'nin zeytinyağlı mezeleri, İç Anadolu'nun et yemekleri ve Akdeniz'in taze sebzeleriyle bezeli yemekleri, Türkiye'nin çeşitli coğrafi bölgelerine özgü damak zevkini keşfetmenize olanak tanıyor.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 26.01.2024 08:42
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Türkiye denince akla gelen 10 yemek! Yabancılar ondan vazgeçmiyor

Yüzlerce yıllık bir geleneğe dayanan, zengin tarihi ve kültürel birikimle yoğrulmuş Türkiye yemekleri, milyonlarca turistin tekrar seyahat planlamasının temel nedenlerinden biri oluyor. Medeniyetler coğrafyası Anadolu'nun her bir döneminden derin izler taşıyan Türk mutfağı, her tür damak tadına uygun bir yemek sunma konusunda gerçekten üst düzeyde. Bu zengin mutfak, tarih, coğrafya ve kültürün muhteşem bir birleşimi olarak öne çıkıyor. İşte Türkiye denince akla gelen 10 yemek...

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Türkiye denince akla gelen 10 yemek! Yabancılar ondan vazgeçmiyor

KEBAP: ANADOLU'NUN MANGALINDA PİŞEN LEZZET ŞÖLENİ

Türkiye'nin meşhur yemekleri denince akla ilk gelenlerden biri elbette ki kebaptır. Her şehrin kendine özgü bir çeşidi bulunan kebaplar, Türk mutfağının gurur kaynağıdır. En bilinenlerden biri olan Adana kebap, kuzu etiyle özel bir pide ekmek ve sumaklı soğan ile servis edilir. Adeta ağızda dağılan kıyma ve özel baharatlar, dünya üzerinde eşsiz bir kebap deneyimi sunar.

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Türkiye denince akla gelen 10 yemek! Yabancılar ondan vazgeçmiyor

MANTI: KAYSERİ'DEN DÜNYA MUTFAĞINA

Türk mutfağının incisi mantı, dünya genelinde farklı isimlerle karşımıza çıksa da Türk mutfağında Kayseri mantısı öne çıkar. Emek gerektiren hazırlık süreciyle bilinen bu lezzet, özellikle sarımsaklı veya sade yoğurt üzerine dökülen baharatlı sosuyla damakları şenlendirir. Sinop, Trakya, Çorum ve Nevşehir gibi farklı yörelerde farklı pişirme teknikleri kullanılan mantı çeşitlerini denemek de unutulmaz bir deneyimdir.

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Türkiye denince akla gelen 10 yemek! Yabancılar ondan vazgeçmiyor

LAHMACUN: TÜRK MUTFAĞININ INCE LEZZETİ

Lahmacun, Arapça'da "etli hamur" anlamına gelen "lahm bi ajin"den türemiştir. Türk mutfağının pizza olarak adlandırılan lahmacun, Gaziantep ve Şanlıurfa gibi şehirlerde özdeşleşmiştir. Taş fırında pişirilen ve özel baharatlarla harmanlanan bu lezzet, Türk mutfağının vazgeçilmezlerinden biridir.

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Türkiye denince akla gelen 10 yemek! Yabancılar ondan vazgeçmiyor

BAKLAVA: GAZİANTEP'İN TATLI MİRASI

Türkiye'de ve çevre coğrafyalarda sevilerek tüketilen baklava, Gaziantep mutfağının simgesi haline gelmiştir. Gaziantep fıstıklı baklava, özel şerbeti ve kullanılan fıstık çeşidiyle kendine özgü bir tat sunar. AB komisyonu tarafından Türk mutfağına ait bir lezzet olarak tescillenen baklava, özellikle Gaziantep'in enfes mutfağını yansıtır.