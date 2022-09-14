Eskişehir’de büyük keşif! Orhan Gazi’nin sikkesi bulundu

Eskişehir'de, 1288 yılında Osman Bey'in Bizans'tan tefhettiği Karacahisar Kalesi'nde yapılan kazı çalışmaları sonrası Orhan Gazi'nin sikkesi bulundu. Kazı başkanı Dr. Öğretim Üyesi Hasan Yılmazyaşar, "Orhan Gazi'nin bu sikkesi bizim için son derece önemli. Aynı zamanda Karamanoğlu 2. Mehmet'in Larende baskılı bir sikke grubu var. Bunlar dönemin tarihini anlamak, sosyokültürel ve tarihsel ilişkileri tanımlamak adına bizim için çok önemli veriler olarak hem sevindiriciydi hem bilimsel olarak da oldukça anlamlı sonuçlar." dedi.