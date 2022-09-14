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Eskişehir’de büyük keşif! Orhan Gazi’nin sikkesi bulundu

Eskişehir'de, 1288 yılında Osman Bey'in Bizans'tan tefhettiği Karacahisar Kalesi'nde yapılan kazı çalışmaları sonrası Orhan Gazi'nin sikkesi bulundu. Kazı başkanı Dr. Öğretim Üyesi Hasan Yılmazyaşar, "Orhan Gazi'nin bu sikkesi bizim için son derece önemli. Aynı zamanda Karamanoğlu 2. Mehmet'in Larende baskılı bir sikke grubu var. Bunlar dönemin tarihini anlamak, sosyokültürel ve tarihsel ilişkileri tanımlamak adına bizim için çok önemli veriler olarak hem sevindiriciydi hem bilimsel olarak da oldukça anlamlı sonuçlar." dedi.

AA
Giriş Tarihi: 14.09.2022 15:02 Güncelleme Tarihi: 14.09.2022 15:02
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Eskişehir’de büyük keşif! Orhan Gazi’nin sikkesi bulundu

Eskişehir'in Merkez Odunpazarı ilçesine bağlı Kacaşehir Mahallesi'ndeki Karacahisar Kalesi'nde ilk kez 1999'da yüzey araştırmasıyla başlayan bilimsel çalışmalar arkeolojik kazılarla devam ediyor.

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Eskişehir’de büyük keşif! Orhan Gazi’nin sikkesi bulundu

"Cumhurbaşkanlığı Kararlı Kazı" statüsündeki çalışmalar, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Anadolu Üniversitesi (AÜ) iş birliğinde yürütülüyor.

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Eskişehir’de büyük keşif! Orhan Gazi’nin sikkesi bulundu

AÜ Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Hasan Yılmazyaşar'ın başkanlığında gerçekleştirilen kazı çalışmaları son yıllarda kalenin içindeki sarnıçta devam ediyor.

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Eskişehir’de büyük keşif! Orhan Gazi’nin sikkesi bulundu

Kazı çalışmalarıyla eş zamanlı sürdürülen arkeolojik verilerin uzman ekipler tarafından yeniden değerlendirilmesine yönelik çalışmalarda bir sikkenin Orhan Gazi'ye ait olduğu anlaşıldı.

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Eskişehir’de büyük keşif! Orhan Gazi’nin sikkesi bulundu

Karacahisar'da ilk defa ele geçen bu sikke örneklerinin bir yüzünde "Es-Sultanül-Adil Orhan Bin Osman Halleda'llahu (Mülkehu)", diğer yüzünde ise "La İlahe İllallah Muhammeden Resulullah" yazısı bulunuyor.