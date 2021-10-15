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Avuç içindeki mucize! Kişiliğinizle ilgili ipuçları veriyor

İnsanın her bir uzvu ve organı bir başka mucize. Avuç içimizdeki çizgilerle ilgili pek çok bilgi duymuşsunuzdur. Ama bunların ne anlama geldiğini tam olarak bilmemekteyiz. Peki, avuç içindeki çizgilerin kişiliğimizle ilgili önemli ipuçları verdiğini biliyor muydunuz? İşte avuç içi çizgilerine göre kişiliğiniz...

Giriş Tarihi: 15.10.2021 01:41 Güncelleme Tarihi: 15.10.2021 01:41
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Avuç içindeki mucize! Kişiliğinizle ilgili ipuçları veriyor

Testin püf noktasını çok kullanmadığımız elimiz veriyor. Örneğin sağ elinizi daha aktif aktif kullanıyorsanız sol elinize bakınız. Çok kullanmadığınız elinizdeki çizgiler, kişiliğinizi daha doğru şekilde size gösterir.

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Avuç içindeki mucize! Kişiliğinizle ilgili ipuçları veriyor

1) Kalp çizginiz size duyguları ve aşkı gösterir.

Eğer kalp çizginiz işaret parmağınızın altından başlıyorsa, aşk dolu ilişkiler yaşamanız yüksek.

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Avuç içindeki mucize! Kişiliğinizle ilgili ipuçları veriyor

Orta parmağınızın altından başlıyorsa, ben merkezcil bir yapınız olduğu için aşkı görmezden geliyorsunuz.

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Avuç içindeki mucize! Kişiliğinizle ilgili ipuçları veriyor

Kalp çizginiz yüzük parmağınızın altından başlıyorsa, kolayca aşık oluyorsunuz.

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Avuç içindeki mucize! Kişiliğinizle ilgili ipuçları veriyor

Uzun kalp çizgisi, tam bir aşk insanı olduğunuzu gösterir. Kısa çizgiye sahipseniz seksi daha ön planda tutuyorsunuz.