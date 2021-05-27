Diyarbakır'da gizemli mağara! Definecilerin talanına uğradı

İlçemizde bu turları düzenlerken bu mağaraya denk geldik. İçine girdiğimizde karstik bir yapı olduğunun farkında vardım. İçeri girdiğimizde muazzam ve ürkütücü bir manzara var ama bir o kadar da üzücü bir durumla karşılaştık. Çünkü defineciler buraya da zarar vermiş. Yerde kablolar var, hilti ile kazı yapılmış.