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Müge Anlı'da kan donduran olay! 3 kişiyi öldürdü bir kadını satırla kesti
Atv'nin sevilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'te gündeme gelen konu kan dondurdu. Boşandıktan sonra ilişkilerini sürdüren 55 yaşındaki Mehmet Turhan ve 52 yaşındaki Firdevs Öztürk 19 Mayıs'ta şüpheli şekilde ortadan kayboldu. Çiftin oğulları, babası ile ilgili şoke eden açıklamalarda bulundu. Kayıp olarak aranan adamın 3 cinayet işlediği, satırla yabancı uyruklu bir kadının kollarını kestiği ortaya çıktı.
Giriş Tarihi: 27.05.2021 15:40 Güncelleme Tarihi: 27.05.2021 15:45
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