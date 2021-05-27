Müge Anlı'da kan donduran olay! 3 kişiyi öldürdü bir kadını satırla kesti

"ARTIK KORKUYORUM BEN"

Canlı yayında babası Mehmet Turhan'ın geçmişte kız kardeşinin, 15 yıllık arkadaşının ve gasp ettiği başka bir şahsın cinayetinden sorumlu olduğunu söyleyen Yusuf Turhan, babasının ayrıca yabancı uyruklu bir kadının da kollarını satırla kestiğini ifade etti.