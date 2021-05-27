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Müge Anlı'da kan donduran olay! 3 kişiyi öldürdü bir kadını satırla kesti

Atv'nin sevilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'te gündeme gelen konu kan dondurdu. Boşandıktan sonra ilişkilerini sürdüren 55 yaşındaki Mehmet Turhan ve 52 yaşındaki Firdevs Öztürk 19 Mayıs'ta şüpheli şekilde ortadan kayboldu. Çiftin oğulları, babası ile ilgili şoke eden açıklamalarda bulundu. Kayıp olarak aranan adamın 3 cinayet işlediği, satırla yabancı uyruklu bir kadının kollarını kestiği ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 27.05.2021 15:40 Güncelleme Tarihi: 27.05.2021 15:45
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Müge Anlı'da kan donduran olay! 3 kişiyi öldürdü bir kadını satırla kesti

İddiaya göre, Kayseri'de boşandıktan sonra da beraberliklerini sürdüren Mehmet Turhan. ile Firdevs Öztürk çifti, 19 Mayıs tarihinde şüpheli bir şekilde kayıplara karıştı.

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Müge Anlı'da kan donduran olay! 3 kişiyi öldürdü bir kadını satırla kesti

Anne ve babasını bulmak için Müge Anlı'ya başvuran oğulları, 8 gündür kayıp olan babası ile ilgili kan donduran açıklamalarda bulundu.

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Müge Anlı'da kan donduran olay! 3 kişiyi öldürdü bir kadını satırla kesti

Kayıp babasının, amcası yüzünden 3 cinayetten sorumlu olduğunu, yabancı uyruklu bir kadının da kollarını satırla kestiğini ileri sürdü.

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Müge Anlı'da kan donduran olay! 3 kişiyi öldürdü bir kadını satırla kesti

"ARTIK KORKUYORUM BEN"

Canlı yayında babası Mehmet Turhan'ın geçmişte kız kardeşinin, 15 yıllık arkadaşının ve gasp ettiği başka bir şahsın cinayetinden sorumlu olduğunu söyleyen Yusuf Turhan, babasının ayrıca yabancı uyruklu bir kadının da kollarını satırla kestiğini ifade etti.

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Müge Anlı'da kan donduran olay! 3 kişiyi öldürdü bir kadını satırla kesti

"YA BENİ ÖLDÜR YA DA ÖLDÜRTÜR"

55 yaşındaki Mehmet Turhan'ın kaybolmadan hemen önce mal meselesi yüzünden husumetli olduğu ve anlatılan cinayetleri birlikte işlediği kardeşi Yusuf Turhan'a mektup yazdığı da ortaya çıktı.