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Haberler Galeri Diyanet: Tesbih namazı nasıl kılınır, kaç rekat? Tesbih namazında ne okunur? İşte tesbih namazı kılınışı

Diyanet: Tesbih namazı nasıl kılınır, kaç rekat? Tesbih namazında ne okunur? İşte tesbih namazı kılınışı

Tesbih namazı nasıl kılınır? Günahlardan arınmayı ifade eden Berat Kandili dualarla ve ibadetlerle idrak edilecek. Berat Kandili öncesinde tesbih namazının kılınışı ile ilgili bilgiler araştırılmaya başlandı. Peki, Berat Kandili namazı nasıl kılınır? Tesbih namazı nasıl kılınır, kaç rekat? Tesbih namazında ne okunur? İşte tesbih namazı kılınışı...

Giriş Tarihi: 07.04.2020 16:29 Güncelleme Tarihi: 07.04.2020 16:36
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Diyanet: Tesbih namazı nasıl kılınır, kaç rekat? Tesbih namazında ne okunur? İşte tesbih namazı kılınışı

Bugün 7 Nisan Berat Kandili... İslam alemi, koronavirüs tedbirleri kapsamında camilerdeki toplu ibadet ve faaliyetlere ara verilmesi nedeniyle Berat Kandili'ni evlerde ibadet ve dua ederek idrak edecek. Berat Kandili'nin gelmesi ile birlikte tesbih namazı hakkında araştırmalar başladı. Peki, bu gecede Tesbih namazı nasıl kılınır? Tesbih namazında ne okunur ve kaç rekattır? Tesbih namazı cemaatle kılınır mı? İşte ayrıntılar...

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Diyanet: Tesbih namazı nasıl kılınır, kaç rekat? Tesbih namazında ne okunur? İşte tesbih namazı kılınışı

TESBİH NAMAZI NASIL KILINIR?

Günahların afvına vesîle olan tesbih namazı 4 rek'atlı bir namazdır. Bu namazı kılabilmek için aşağıdaki tesbihi ezbere bilmek gerekir.

"Sübhânallâhi vel-hamdü lillâhi ve lâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber. Ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil-aliyyil-aziym"

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Diyanet: Tesbih namazı nasıl kılınır, kaç rekat? Tesbih namazında ne okunur? İşte tesbih namazı kılınışı

1.REKAT
Kalben tesbih namazı kılmaya niyet edilir.
Allâhü Ekber" diyerek namaza başlanır.

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Diyanet: Tesbih namazı nasıl kılınır, kaç rekat? Tesbih namazında ne okunur? İşte tesbih namazı kılınışı

Sübhâneke'den sonra
15 kere tesbih

Fatiha ve sure'den sonra
10 kere tesbih

Rüku tesbihinden sonra
10 kere tesbih

Rükûdan doğrulunca
10 kere tesbih

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Diyanet: Tesbih namazı nasıl kılınır, kaç rekat? Tesbih namazında ne okunur? İşte tesbih namazı kılınışı

Secde tesbihinden sonra
10 kere tesbih

Secdeden doğrulunca
10 kere tesbih

2.secde tesbihinden sonra
10 kere tesbih okunur.

İkinci rek'ate kalkılır.