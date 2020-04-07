Diyanet: Tesbih namazı nasıl kılınır, kaç rekat? Tesbih namazında ne okunur? İşte tesbih namazı kılınışı

Bugün 7 Nisan Berat Kandili... İslam alemi, koronavirüs tedbirleri kapsamında camilerdeki toplu ibadet ve faaliyetlere ara verilmesi nedeniyle Berat Kandili'ni evlerde ibadet ve dua ederek idrak edecek. Berat Kandili'nin gelmesi ile birlikte tesbih namazı hakkında araştırmalar başladı. Peki, bu gecede Tesbih namazı nasıl kılınır? Tesbih namazında ne okunur ve kaç rekattır? Tesbih namazı cemaatle kılınır mı? İşte ayrıntılar...