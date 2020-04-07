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Diyanet: Tesbih namazı nasıl kılınır, kaç rekat? Tesbih namazında ne okunur? İşte tesbih namazı kılınışı
Tesbih namazı nasıl kılınır? Günahlardan arınmayı ifade eden Berat Kandili dualarla ve ibadetlerle idrak edilecek. Berat Kandili öncesinde tesbih namazının kılınışı ile ilgili bilgiler araştırılmaya başlandı. Peki, Berat Kandili namazı nasıl kılınır? Tesbih namazı nasıl kılınır, kaç rekat? Tesbih namazında ne okunur? İşte tesbih namazı kılınışı...
Giriş Tarihi: 07.04.2020 16:29Güncelleme Tarihi: 07.04.2020 16:36