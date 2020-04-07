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Bear Grylls milyonları böyle kandırıyormuş! Foyası ortaya çıktı

Bear Grylls milyonları böyle kandırıyormuş! Foyası ortaya çıktı... 'İnanılmaz Kurtuluş' dizisi ile adından sıkça söz ettiren Bear Grylls ile ilgili gerçek ortaya çıktı. Son derece zorlu doğa koşullarında bir insanın nasıl hayatta kalabileceğinin en çarpıcı örneklerini veren Bear Grylls, kimsenin yemeye cesaret edemediği canlılarla besleniyor. Peki Bear Grylls, herkesin ağzı açık izlediği bu şeyleri nasıl yapıyor? İşte o anların kamera arkası...

Giriş Tarihi: 07.04.2020 16:38 Güncelleme Tarihi: 07.04.2020 16:44
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Bear Grylls milyonları böyle kandırıyormuş! Foyası ortaya çıktı

Dünyaca ünlü belgesel sunucusu Bear Grylls'in kamera arkası görüntüleri sosyal medyaya damgasını vurdu. İnanılmaz Kurtuluş adlı macera programı ile adından sıkça söz ettiren Bear Grylls belgesellerinde zorlu koşullarda canlı canlı hayvan yiyen bir hayat sergiliyor. Grylls bu zamana kadar izleyicileri kandırdı mı? Görünce çok şaşıracaksınız...

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Bear Grylls milyonları böyle kandırıyormuş! Foyası ortaya çıktı

Issız olarak gösterdiği yerin aslında o kadar da ıssız olmadığını bu fotoğraflarda görebilirsiniz.

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Bear Grylls milyonları böyle kandırıyormuş! Foyası ortaya çıktı

İşte bir başkası Bear Grylls'in geçtiği yoldan geçiyor...

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Bear Grylls milyonları böyle kandırıyormuş! Foyası ortaya çıktı

Ve burada da araçlar görünüyor.

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Bear Grylls milyonları böyle kandırıyormuş! Foyası ortaya çıktı

Sosyal medyada iddia edilene göre ise, yalnızca kamera kayıtta iken ilginç yiyecekler yiyiyor. Ama onun dışında ekip arkadaşlarıyla tam bir ziyafet yapıyor.