Bear Grylls milyonları böyle kandırıyormuş! Foyası ortaya çıktı

Bear Grylls milyonları böyle kandırıyormuş! Foyası ortaya çıktı... 'İnanılmaz Kurtuluş' dizisi ile adından sıkça söz ettiren Bear Grylls ile ilgili gerçek ortaya çıktı. Son derece zorlu doğa koşullarında bir insanın nasıl hayatta kalabileceğinin en çarpıcı örneklerini veren Bear Grylls, kimsenin yemeye cesaret edemediği canlılarla besleniyor. Peki Bear Grylls, herkesin ağzı açık izlediği bu şeyleri nasıl yapıyor? İşte o anların kamera arkası...

Giriş Tarihi: 07.04.2020 16:38 Güncelleme Tarihi: 07.04.2020 16:44 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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