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Berat gecesi ne oldu? Berat Kandili'nin fazileti ve önemi nedir? Berat Kandili'nde hangi ibadetler yapılmalı?

Berat Kandili'nde hangi ibadetler yapılmalı? Berat gecesi ne oldu? Hazreti Muhammed'in, Berat Kandili'ne ilişkin şöyle buyurduğu ifade ediliyor: "Şaban ayının 15'inci gecesini ibadetle geçirin, gündüzünde de oruç tutun. Çünkü Yüce Allah, bu gece dünya semasına rahmetiyle tecelli eder ve 'Yok mu tövbe eden, tövbesini kabul edeyim. Yok mu rızık isteyen, rızık vereyim. Yok mu şifa isteyen, şifa vereyim. Yok mu başka isteği olan ona da istediğini vereyim' buyurur." Peki, Berat gecesi ne oldu? Berat Kandili'nin fazileti ve önemi nedir? Berat Kandili'nde hangi ibadetler yapılmalı? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 07.04.2020 13:12 Güncelleme Tarihi: 07.04.2020 13:18
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Berat gecesi ne oldu? Berat Kandili'nin fazileti ve önemi nedir? Berat Kandili'nde hangi ibadetler yapılmalı?

Berat Kandili'nde hangi ibadetler yapılır? Berat Kandili'nin fazileti ve önemi nedir? Şaban ayının 15'inci gecesi idrak edilen Berat Kandili ibadet ve dua ederek idrak edilecek. Berat sözlükte; "bir zorluktan kurtulmak ve beri olmak" anlamına geliyor.Günahlardan arınma, yüce Allah katında temize çıkmayı ifade eden Berat Kandili ile ilgili merak edilenleri buradan öğrenebilirsiniz. Peki, Berat gecesi ne oldu? Berat Kandili'nin fazileti ve önemi nedir? Berat Kandili'nde hangi ibadetler yapılmalı? İşte ayrıntılar...

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Berat gecesi ne oldu? Berat Kandili'nin fazileti ve önemi nedir? Berat Kandili'nde hangi ibadetler yapılmalı?

BERAT GECESİ NE OLDU?

Berat gecesi, Kur'an-ı Kerim'in Levh-i Mahfûz'dan Dünya semasına toptan indirildiği gecedir. Buna "inzâl" denir. Kadir Gecesi'nde ise Peygamber'e ilk kez ve parça parça indirilmeye başlanmıştır. Buna da "tenzîl" denir.

Berat Gecesi İslam alemi için en hayırlı gecelerden biridir. Zira bu gece amel defteri yazılır. Peygamberimiz Hazreti Muhammed Berat Gecesinin önemini şöyle anlatmıştır;

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Berat gecesi ne oldu? Berat Kandili'nin fazileti ve önemi nedir? Berat Kandili'nde hangi ibadetler yapılmalı?

-Bu yıl içinde doğacak her çocuk, bu gece deftere geçirilir.

-Bu yıl içinde öleceklerin isimleri, bu gece özel deftere yazılır.

-Bu gece herkesin rızkı tertip olunur.

-Bu gece herkesin amelleri Allahü Teâlâya arz olunur.

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Berat gecesi ne oldu? Berat Kandili'nin fazileti ve önemi nedir? Berat Kandili'nde hangi ibadetler yapılmalı?

BERAT KANDİLİ'NİN FAZİLETİ VE ÖNEMİ

Berat kelimesi; kurtulmak, beri olmak, suçlu olmamak anlamına gelmektedir. Berat ve beraet, beri olmak, aklanmak, temiz ve suçsuz çıkmak anlamlarındadır. Mü'minlerin bu gece günah yüklerinden kurtulup, ilâhî bağışa ermeleri umulduğu için, sözlük manasına uygun olarak "Berat Gecesi" denilmiştir.

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Berat gecesi ne oldu? Berat Kandili'nin fazileti ve önemi nedir? Berat Kandili'nde hangi ibadetler yapılmalı?

Kurtuluş, af ve arınma anlamlarına gelen Berat, Müslümanlara kulluk bilinci ve hesap verme şuuruyla; hata, suç ve yanlışlardan kaçınmayı, günahlardan arınmayı; affedilmenin yanında affedici olmayı da, bağışlanma isteğinin yanında bağışlayabilme şuurunu da kazandırır.