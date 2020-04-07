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Berat gecesi ne oldu? Berat Kandili'nin fazileti ve önemi nedir? Berat Kandili'nde hangi ibadetler yapılmalı?
Berat Kandili'nde hangi ibadetler yapılmalı? Berat gecesi ne oldu? Hazreti Muhammed'in, Berat Kandili'ne ilişkin şöyle buyurduğu ifade ediliyor: "Şaban ayının 15'inci gecesini ibadetle geçirin, gündüzünde de oruç tutun. Çünkü Yüce Allah, bu gece dünya semasına rahmetiyle tecelli eder ve 'Yok mu tövbe eden, tövbesini kabul edeyim. Yok mu rızık isteyen, rızık vereyim. Yok mu şifa isteyen, şifa vereyim. Yok mu başka isteği olan ona da istediğini vereyim' buyurur." Peki, Berat gecesi ne oldu? Berat Kandili'nin fazileti ve önemi nedir? Berat Kandili'nde hangi ibadetler yapılmalı? İşte cevaplar...
Giriş Tarihi: 07.04.2020 13:12Güncelleme Tarihi: 07.04.2020 13:18