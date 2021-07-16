17 Temmuz 2021, Cumartesi
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ŞOK'ta hafta sonuna özel indirim tufanı! 17 Temmuz Cumartesi ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler var?
ŞOK 17 Temmuz 2021 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Hafta sonu indirimleri sürprizlerle dolu olan ŞOK marketlerde oyunseverleri mutlu edecek seçenekler yer alıyor. Oyuncu mouse, oyuncu klavye, profesyonel oyuncu kulaklık, kablosuz kulaklık, Google Play & iTunes & Netflix uygulamalarının dijital kodları & dijital oyun pinleri ŞOK kasalarında müşterileri beğenilerine sunuldu. 17 Temmuz ŞOK aktüel ürünler kataloğuna ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Söz konusu indirim kampanyası 20 Temmuz'da sona erecek.
Giriş Tarihi: 16.07.2021 23:46
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