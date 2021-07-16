ŞOK'ta hafta sonuna özel indirim tufanı! 17 Temmuz Cumartesi ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler var?

Her hafta sürpriz ürünleri müşterilerinin beğenisine sunan ŞOK marketler, bu hafta sonu birçok kategoride ürüne yer verdi. 17-20 Temmuz tarihleri arasında geçerli olacak ŞOK hafta sonu indirimlerini sizler için sayfamızda derledik. Hafta sonu hangi ürünlerin indirimli olacağını merak ediyorsanız sayfamızı inceleyebilirsiniz. İşte ŞOK 17 Temmuz 2021 aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi...