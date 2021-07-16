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Haberler Galeri ŞOK'ta hafta sonuna özel indirim tufanı! 17 Temmuz Cumartesi ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler var?

ŞOK'ta hafta sonuna özel indirim tufanı! 17 Temmuz Cumartesi ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler var?

ŞOK 17 Temmuz 2021 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Hafta sonu indirimleri sürprizlerle dolu olan ŞOK marketlerde oyunseverleri mutlu edecek seçenekler yer alıyor. Oyuncu mouse, oyuncu klavye, profesyonel oyuncu kulaklık, kablosuz kulaklık, Google Play & iTunes & Netflix uygulamalarının dijital kodları & dijital oyun pinleri ŞOK kasalarında müşterileri beğenilerine sunuldu. 17 Temmuz ŞOK aktüel ürünler kataloğuna ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Söz konusu indirim kampanyası 20 Temmuz'da sona erecek.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 16.07.2021 23:46
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ŞOK'ta hafta sonuna özel indirim tufanı! 17 Temmuz Cumartesi ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler var?

Her hafta sürpriz ürünleri müşterilerinin beğenisine sunan ŞOK marketler, bu hafta sonu birçok kategoride ürüne yer verdi. 17-20 Temmuz tarihleri arasında geçerli olacak ŞOK hafta sonu indirimlerini sizler için sayfamızda derledik. Hafta sonu hangi ürünlerin indirimli olacağını merak ediyorsanız sayfamızı inceleyebilirsiniz. İşte ŞOK 17 Temmuz 2021 aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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ŞOK'ta hafta sonuna özel indirim tufanı! 17 Temmuz Cumartesi ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler var?

Oyuncu Mouse

Oyuncu Klavye

Profesyonel Oyuncu Kulaklık

İ9 Kablosuz Kulaklık

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ŞOK'ta hafta sonuna özel indirim tufanı! 17 Temmuz Cumartesi ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler var?

Şarjlı Vidalama

12V Akülü Matkap

Silikon Tabancası

Takım Çantası

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ŞOK'ta hafta sonuna özel indirim tufanı! 17 Temmuz Cumartesi ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler var?

Google Play & iTunes & Netflix Uygulamalarının Dijital Kodları & Dijital Oyun Pinleri Kasalarda!

Rattan Desenli Masa

Rattan Desenli Büyük Tabure

Rattan Desenli Kollu Sandalye

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ŞOK'ta hafta sonuna özel indirim tufanı! 17 Temmuz Cumartesi ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler var?

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