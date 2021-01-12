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Timsahın karnından insan çıktı! Kan donduran anlar böyle görüntülendi

Timsahın karnından insan çıktı. Nerede yaşandığı bilinmeyen olayda ortaya çıkan görüntüler görenleri dehşete düşürdü. Sosyal medyada yayılan bu görüntüler dünyayı ayağa kaldırdı. Köylüler kaybolan adamı bulmak için her yeri aradı. Acı gerçek daha sonra ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 12.01.2021 11:36 Güncelleme Tarihi: 12.01.2021 12:07
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Timsahın karnından insan çıktı! Kan donduran anlar böyle görüntülendi...
Timsahın karnından insan çıktı! Kan donduran anlar böyle görüntülendi...

Timsahın karnından çıkanlar görenleri dehşete düşürdü. Köylüler şüphelendiği timsahın içini açınca gördükleri manzara karşısında şoka uğradılar!

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Timsahın karnından insan çıktı! Kan donduran anlar böyle görüntülendi...
Timsahın karnından insan çıktı! Kan donduran anlar böyle görüntülendi...

Köylüler kayıp adamı bulmak için arayışlarını sürdürürken, şüphelendikleri timsahı avlamayı başardı.

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Timsahın karnından insan çıktı! Kan donduran anlar böyle görüntülendi...
Timsahın karnından insan çıktı! Kan donduran anlar böyle görüntülendi...

Dev timsahın karnını keserek içine baktıklarında ise korkuları gerçek oldu.

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Timsahın karnından insan çıktı! Kan donduran anlar böyle görüntülendi...
Timsahın karnından insan çıktı! Kan donduran anlar böyle görüntülendi...

Timsahın karnında öldürdüğü adamın kalıntıları bulundu.

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Timsahın karnından insan çıktı! Kan donduran anlar böyle görüntülendi...
Timsahın karnından insan çıktı! Kan donduran anlar böyle görüntülendi...

O anlar ise böyle görüntülendi.