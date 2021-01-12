Timsahın karnından insan çıktı! Kan donduran anlar böyle görüntülendi

Timsahın karnından insan çıktı. Nerede yaşandığı bilinmeyen olayda ortaya çıkan görüntüler görenleri dehşete düşürdü. Sosyal medyada yayılan bu görüntüler dünyayı ayağa kaldırdı. Köylüler kaybolan adamı bulmak için her yeri aradı. Acı gerçek daha sonra ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 12.01.2021 11:36 Güncelleme Tarihi: 12.01.2021 12:07 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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