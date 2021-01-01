01 Ocak 2021, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Nostradamus'un 2021 kehanetleri dehşete düşürdü! İnsanları zombiye dönüştürecek silah

Nostradamus'un 2021 kehanetleri dehşete düşürdü! İnsanları zombiye dönüştürecek silah

2020 yılı koronavirüs salgını, yaşanan depremler gibi büyük olaylarla geçti. Kendi ölümünü dahi bilen ünlü hekim ve astrolog Nostradamus'un 2021 kehanetleri merak konusu oldu. Nostradamus'un 2021 yılıyla ilgili en dikkat çeken kehaneti ise insanları zombiye dönüşterecek olan silah.

Giriş Tarihi: 01.01.2021 10:35 Güncelleme Tarihi: 01.01.2021 10:43
  • 1
  • 188
Nostradamus'un 2021 kehanetleri dehşete düşürdü! İnsanları zombiye dönüştürecek silah

Kendi ölümünü dahi bilen ünlü hekim ve astrolog Nostradamus'un 2021 kehanetleri merak konusu oldu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 188
Nostradamus'un 2021 kehanetleri dehşete düşürdü! İnsanları zombiye dönüştürecek silah

Çernobil faciası, Hitler'in yükselişini ve 11 Eylül saldırıları gibi çok sayıda önemli gelişmeyi doğru tahmin ettiği söylenen Nostradamus'un geleceğe dair öngörüleri merakla takip ediliyor.

  • 3
  • 188
Nostradamus'un 2021 kehanetleri dehşete düşürdü! İnsanları zombiye dönüştürecek silah

Michel de Nostredame veya bilinen adıyla Nostradamus, 1500'lü yılların başında Fransa'da yaşamış olan bir doktor ve astrologtu. Nostradamus'un ünlü olmasının nedeni ise çeşitli tarihi olayları önceden anlattığı iddia edilen şiirsel dörtlükleridir. Bunları da 'Kehanetler' isimli bir kitapta yayınlamıştır. Nostradamus o kadar çok şey yazdı ki, bu anlatıları kulaktan kulağa yıllar içinde yayıldı. İddialar ve hayal gücünün yardımıyla, birçok insan Nostradamus'un, 16 yüzyılın ortalarından beridir neredeyse her önemli olayı bildiğini ileri sürdü.

  • 4
  • 188
Nostradamus'un 2021 kehanetleri dehşete düşürdü! İnsanları zombiye dönüştürecek silah

Tüm dünyayı kıskacı arasına alan koronavirüs salgınıyla birlikte Nostradamus'un ismi bir kez daha gündeme geldi. Aslında salgının en başından beridir Nostradamus'un Covid-19'u bildiği iddia ediliyor ve bu konuda yazdığı bir dörtlük de kanıt olarak paylaşılıyor.

  • 5
  • 188
Nostradamus'un 2021 kehanetleri dehşete düşürdü! İnsanları zombiye dönüştürecek silah

Nostradamus'un koronavirüs pandemisi hakkında yazdığı iddia edildiği kehaneti şu şekilde: "İkizler yılında doğudan bir kraliçe yükselecek. Gece yaratıklarından vebasını 7 tepeli diyara yayacak. İnsanların alacakaranlığını toza dönüştürecek. Dünyayı yok edecek ve mahvedecek."