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01 Ocak 2021, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri Nostradamus'un 2021 kehanetleri dehşete düşürdü! İnsanları zombiye dönüştürecek silah Nostradamus'un 2021 kehanetleri dehşete düşürdü! İnsanları zombiye dönüştürecek silah
2020 yılı koronavirüs salgını, yaşanan depremler gibi büyük olaylarla geçti. Kendi ölümünü dahi bilen ünlü hekim ve astrolog Nostradamus'un 2021 kehanetleri merak konusu oldu. Nostradamus'un 2021 yılıyla ilgili en dikkat çeken kehaneti ise insanları zombiye dönüşterecek olan silah.
Giriş Tarihi: 01.01.2021 10:35 Güncelleme Tarihi: 01.01.2021 10:43
Kendi ölümünü dahi bilen ünlü hekim ve astrolog Nostradamus'un 2021 kehanetleri merak konusu oldu.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Çernobil faciası, Hitler'in yükselişini ve 11 Eylül saldırıları gibi çok sayıda önemli gelişmeyi doğru tahmin ettiği söylenen Nostradamus'un geleceğe dair öngörüleri merakla takip ediliyor.
Michel de Nostredame veya bilinen adıyla Nostradamus, 1500'lü yılların başında Fransa'da yaşamış olan bir doktor ve astrologtu. Nostradamus'un ünlü olmasının nedeni ise çeşitli tarihi olayları önceden anlattığı iddia edilen şiirsel dörtlükleridir. Bunları da 'Kehanetler' isimli bir kitapta yayınlamıştır. Nostradamus o kadar çok şey yazdı ki, bu anlatıları kulaktan kulağa yıllar içinde yayıldı. İddialar ve hayal gücünün yardımıyla, birçok insan Nostradamus'un, 16 yüzyılın ortalarından beridir neredeyse her önemli olayı bildiğini ileri sürdü.
Tüm dünyayı kıskacı arasına alan koronavirüs salgınıyla birlikte Nostradamus'un ismi bir kez daha gündeme geldi. Aslında salgının en başından beridir Nostradamus'un Covid-19'u bildiği iddia ediliyor ve bu konuda yazdığı bir dörtlük de kanıt olarak paylaşılıyor.
Nostradamus'un koronavirüs pandemisi hakkında yazdığı iddia edildiği kehaneti şu şekilde: "İkizler yılında doğudan bir kraliçe yükselecek. Gece yaratıklarından vebasını 7 tepeli diyara yayacak. İnsanların alacakaranlığını toza dönüştürecek. Dünyayı yok edecek ve mahvedecek."