Onlarca kilo ağırlığında! Kayseri’de görenler hayrete düştü! Dev balık…

Mehmet Boran, "Müşteriler genelde bu balığın yurt dışından geldiği konusunda imalarda bulunuyorlar. Bu bizim kendi ülkemizin ürünüdür. Ege ve Akdeniz'den çıkar. Bu ürünü biz genelde Japonya'ya ihraç ediyoruz. Kendi sularımızda çıkan, yerli ürünümüzdür. Ağırlıkları 180 ila 200 kilogram gelen orkinoslar geldi ama bu balığın azami 500-600 kilogram kadar çıkma ihtimali var. Yani oltayla, zıpkınla tutulacak bir balık değil" dedi.