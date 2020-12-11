Reklamı Kapat<\/div>',t.prepend(i)));y(n.sourceAgnosticLineItemId)}function tt(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&waitForMasthead!=null&&(waitForMasthead=0,waitForMastheadWorkedBefore=1)}function it(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&(waitForMastheadViewablePixel=$("header").length>0?250*(n.inViewPercentage/100)-$("header").height():250*(n.inViewPercentage/100))}function rt(){function r(){return window.pageYOffset!==undefined?window.pageYOffset:(document.documentElement||document.body.parentNode||document.body).scrollTop}function u(n){clearInterval(t);var r=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode.parentNode,u=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode;r.style.cssText="z-index: 99999;";u.style.cssText="width: 100%; display: -webkit-flex; display: flex; -webkit-justify-content: center; justify-content: center; background-color: rgba(0, 0, 0, 0.5); position: fixed; top: 0; left: 50%; -webkit-transform: translateX(-50%); transform: translateX(-50%);";setTimeout(function(){r.removeAttribute("style");u.removeAttribute("style")},(i-n)*250)}function f(){n+=1;n>=i&&clearInterval(t);r()>100&&u(n)}$(".slot_control").remove();var t=setInterval(f,250),n=0,i=20}function u(n){var i,t;if(n!=null&&n!=undefined&&n.length>0){for(i="",t=0;t
0){for(t=0;t
11 Aralık 2020, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri Onlarca kilo ağırlığında! Kayseri’de görenler hayrete düştü! Dev balık… Onlarca kilo ağırlığında! Kayseri’de görenler hayrete düştü! Dev balık… Türkiye'de Akdeniz ve Ege bölgelerinde çıkan orkinos, Kayseri'de balık tezgahlarında yerini aldı. 185 kiloluk dev balığı görenler şaşkınlık yaşadı. 25 senedir balıkçılık yapan Mehmet Boran, dev orkinosu gören vatandaşlar tarafından büyük ilgiyle karşılandığını söyledi. Parçalanan orkinos kilosu 35 TL'den tezgahtaki yerini aldı. Giriş Tarihi: 11.12.2020 12:33 Güncelleme Tarihi: 11.12.2020 12:39
Onlarca kilo ağırlığında! Kayseri’de görenler hayrete düştü! Dev balık…
Kayseri'de 2 metrelik orkinos balığı tezgahlarda satılmayı bekliyor. Orkinos balığı iri görüntüsü ile vatandaşların da dikkatini çekti. Sivas Caddesi'nde 25 senedir balıkçılık yapan Mehmet Boran, müşterilerin genelde orkinosun yurt dışından geldiğini söylediğini ancak bu balıkların tamamen yerli olduğunu ve Akdeniz'den ve Ege'den çıkartıldığını belirtti.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Onlarca kilo ağırlığında! Kayseri’de görenler hayrete düştü! Dev balık…
Mehmet Boran, "Müşteriler genelde bu balığın yurt dışından geldiği konusunda imalarda bulunuyorlar. Bu bizim kendi ülkemizin ürünüdür. Ege ve Akdeniz'den çıkar. Bu ürünü biz genelde Japonya'ya ihraç ediyoruz. Kendi sularımızda çıkan, yerli ürünümüzdür. Ağırlıkları 180 ila 200 kilogram gelen orkinoslar geldi ama bu balığın azami 500-600 kilogram kadar çıkma ihtimali var. Yani oltayla, zıpkınla tutulacak bir balık değil" dedi.
Onlarca kilo ağırlığında! Kayseri’de görenler hayrete düştü! Dev balık…
Boran, "Küçüklerini belki yakalayabilirler ancak büyüklerini yakalamak zor. Orkinosun zaten 15-20 gün bir zamanı var. İlk etapta dünden itibaren gelmeye başladı. Daha önceki senelerde verdiğimiz müşterilerimiz geliyorlar. Vatandaşların memnun kaldıkları bir balık, siyah ete benzer ama balıketidir. Çok lezzetli olur. Tavada yaparsınız, fırında yaparsınız, ızgara yaparsınız" diye konuştu.
Onlarca kilo ağırlığında! Kayseri’de görenler hayrete düştü! Dev balık…
Boran, dev orkinosu gören vatandaşların büyük şaşkınlık yaşadığını söyledi. Parçalanan orkinos kilosu 35 TL'den tezgahtaki yerini aldı.
Onlarca kilo ağırlığında! Kayseri’de görenler hayrete düştü! Dev balık…
BALİNANIN MİDESİNDEN ÇIKANLAR ŞOKE ETTİ!
Birazdan göreceğiniz görüntüler insanın verdiği zararı bir kez daha gözler önüne serecek cinsten. İtalya'nın Sardunya Adasında hamile balina ölü olarak bulundu.