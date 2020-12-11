Çiftin yürekleri burkan hayat hikayesi! Koca çınar kovuğunda karısı korkuluklar arasında yaşıyor

Çınar kovuğunda yaşadığını ve zor olduğunu anlatan Hüseyin Sarıca, "Biz çocukluktan beri buradayız, kış mevsiminde kar yağdığında kepçe buraları açıyor. Önceden küçükbaş hayvanlarımız vardı ve şu anda onlar da yok. Tarlalarımız ormana verildi. Eşim bana yorgan ve battaniye gibi şeyler vermez ben alırım. Bu ağaç evde yaşarım" dedi.

Güldane Sarıca ise, "Burada yaşamak çok zor, yiyecek ve içecek yok çok perişansın, kendi kapını açan yok ve arayıp soran yok. Hep ağlıyorum, çocuklarım vardı gittiler" diye konuştu.