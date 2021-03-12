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12 Mart 2021, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri Cuma mesajları resimli ve yazılı: 2021 en güzel ve anlamlı Cuma mesajları burada! Hayırlı Cumalar Cuma mesajları resimli ve yazılı: 2021 en güzel ve anlamlı Cuma mesajları burada! Hayırlı Cumalar Cuma mesajları... Müslümanların bayramı olarak bilinen bu mübarek cuma gününde "cuma mesajları" ön plana çıkıyor. Birbirlerinin cumasını tebrik etmek isteyen vatandaşlar, sosyal medya ya da SMS aracılığıyla cuma mesajı paylaşımı yapıyor. Faceboon, Instagram, Twitter, WhatsApp gibi platformlarda paylaşılabilecek en güzel cuma mesajlarını sizler için sayfamızda derledik. İşte 2021 en yeni ve anlamlı resimli cuma mesajları... Giriş Tarihi: 12.03.2021 09:39
Cuma mesajları ile sevdiklerinizin cumasını kutlayın! Her hafta Cuma günü öğle vaktinde Cuma namazı kılınıyor. Cemaatle kılınan Cuma namazı öncesinde Müslümanlar birbirlerinin cumasını tebrik ediyor. Cuma tebriği için en çok tercih edilen araçlardan biri de cuma mesajları... Resimli ve yazılı dilediğiniz gibi paylaşabileceğiniz en yeni Cuma mesajlarını sayfamızda derledik. İşte 2021'e özel en güzel Cuma mesajları...
GALERİ DEVAM EDİYOR EN YENİ CUMA MESAJLARI 2021
* Ey Rabbim... Bilerek veya bilmeyerek işlediğimiz hatalarımızı, günahlarımızı bağışla. Bizlere merhamet buyur. Şüphesiz Sen merhametlilerin en merhametlisisin. Cumanız mübarek ve kabul olur inşallah
* Rabbim sen kalbi kırıkların sığınağı, yolda kalmışların yoldaşı, sen yalnızlığıma arkadaş olan ve tüm gönüllerin dert ortağısın. beni benden uzağa at, senden uzağa atma. Cumanız Mübarek Olsun.
* Allah'ım sen isyan ettirici fakirlikten, azdırıcı zenginlikten bizleri koru. Sen hakkımızda en hayırlısı neyse onu nasip eyle! Hayırlı Cumalar.
* Rabbim sen unutan kullarından etme bizi, dara düşünce hatırlayan kullardan etmi bizi yüze rabbim seni her vakit anan kullardan eyle bizi Cumaniz mübarek olsun
* Ne yaprağınız kurusun ne gülünüz solsun, her tuttuğunuz altın olsun avuçlarınız semada dudaklarınız duada olsun her an ve her günki dualarınız kabul olsun Cumanız Mübarek Olsun
* Cumayı Cuma yapın, Yalnız Allaha inanın, Cumayı idrak edip, Ondan fazilet kapın Cumanız kutlu olsun
* Cuma günü,günlerin en kıymetlisi, Müslümanların bayramıdır. Diğer bayram günlerinden daha kıymetlidir. Cumamız Mübarek olsun inşallah
* Ey insanlar! gaflet uykusundan uyanın! Bekliyor bizi bu dehşeti günler tevbe edin kardeşler Allah belki affeder hayırlı Cumalar