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Anneler Günü bu pazar mı? 2020 Anneler Günün ne zaman, hangi gün? Anneler Günü hediyesi ne alınabilir?
Anneler Günü için geri sayım başladı. 2020 yılında Anneler Günü hediyesi için hazırlık yapan vatandaşlar, Annele Günü'nün ne zamana denk geldiğini araştırmaya başladı. Anne sevgisini ön plana çıkarmak, annelerin değerini anlamak amacıyla kutlanan Anneler Günü ile ilgili merak edilenleri sizle için derledik. Dilerseniz sizler için önerdiğimiz Anneler Günü hediyelerini inceleyerek işinizi kolaylaştırabilirsiniz. Peki, Anneler Günü bu pazar mı? 2020 Anneler Günün ne zaman, hangi gün? Anneler Günü hediyesi ne alınabilir?
Giriş Tarihi: 01.05.2020 10:51 Güncelleme Tarihi: 01.05.2020 11:00
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