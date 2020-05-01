Anneler Günü bu pazar mı? 2020 Anneler Günün ne zaman, hangi gün? Anneler Günü hediyesi ne alınabilir?

Anneler Günü ne zaman? 2020 Anneler Günü'ne kaç gün kaldı? Anneleri onurlandıran özel bir gün olan Anneler Günü için geri sayım başladı. Bu özel gün için hediye hazırlığında olan vatandaşlar işini son güne bırakmamak için erkenden hediye alışverişini tamamlamak istiyor. Bu nedenle internet üzerinde Anneler Günü'nün ne zamana denk geldiği araştırılmaya başlandı. Dünyada farklı zamanlarda kutlanan Anneler Günü Türkiye'de ne zaman kutlanacak? Anneler Günü bu pazar mı? Anneler Günü hediyesi ne alınabilir? İşte cevaplar...