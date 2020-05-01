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Haberler Galeri Anneler Günü bu pazar mı? 2020 Anneler Günün ne zaman, hangi gün? Anneler Günü hediyesi ne alınabilir?

Anneler Günü bu pazar mı? 2020 Anneler Günün ne zaman, hangi gün? Anneler Günü hediyesi ne alınabilir?

Anneler Günü için geri sayım başladı. 2020 yılında Anneler Günü hediyesi için hazırlık yapan vatandaşlar, Annele Günü'nün ne zamana denk geldiğini araştırmaya başladı. Anne sevgisini ön plana çıkarmak, annelerin değerini anlamak amacıyla kutlanan Anneler Günü ile ilgili merak edilenleri sizle için derledik. Dilerseniz sizler için önerdiğimiz Anneler Günü hediyelerini inceleyerek işinizi kolaylaştırabilirsiniz. Peki, Anneler Günü bu pazar mı? 2020 Anneler Günün ne zaman, hangi gün? Anneler Günü hediyesi ne alınabilir?

Giriş Tarihi: 01.05.2020 10:51 Güncelleme Tarihi: 01.05.2020 11:00
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Anneler Günü bu pazar mı? 2020 Anneler Günün ne zaman, hangi gün? Anneler Günü hediyesi ne alınabilir?

Anneler Günü ne zaman? 2020 Anneler Günü'ne kaç gün kaldı? Anneleri onurlandıran özel bir gün olan Anneler Günü için geri sayım başladı. Bu özel gün için hediye hazırlığında olan vatandaşlar işini son güne bırakmamak için erkenden hediye alışverişini tamamlamak istiyor. Bu nedenle internet üzerinde Anneler Günü'nün ne zamana denk geldiği araştırılmaya başlandı. Dünyada farklı zamanlarda kutlanan Anneler Günü Türkiye'de ne zaman kutlanacak? Anneler Günü bu pazar mı? Anneler Günü hediyesi ne alınabilir? İşte cevaplar...

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Anneler Günü bu pazar mı? 2020 Anneler Günün ne zaman, hangi gün? Anneler Günü hediyesi ne alınabilir?

ANNELER GÜNÜ NE ZAMAN?

Anneler Günü Türkiye'de mayıs ayının ikinci haftasının pazar günü kutlanıyor. 2020 yılında Anneler Günü 10 Mayıs Pazar gününe denk geliyor.

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Anneler Günü bu pazar mı? 2020 Anneler Günün ne zaman, hangi gün? Anneler Günü hediyesi ne alınabilir?

ANNELER GÜNÜ NE ZAMAN, NASIL ORTAYA ÇIKTI?

Anneler Günü, anneleri anmak ve onurlandırmak amacıyla tüm dünyada farklı zamanlarda kutlanan özel gündür. Anneler günü, anneleri onurlandıran özel bir gündür. Değişik günlerde ve değişik ülkelerde kutlanır. Bu günde annelere çeşitli hediyeler alır. Bu günü farklı ülkelerdeki insanlar yılın farklı günlerinde kutlarlar.

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Anneler Günü bu pazar mı? 2020 Anneler Günün ne zaman, hangi gün? Anneler Günü hediyesi ne alınabilir?

Anneler günü geleneği, Antik Yunanların Yunan mitolojisindeki pek çok tanrı ve tanrıçanın annesi olan Rhea onuruna verdikleri yıllık ilkbahar festivali kutlamalarıyla başlar. Antik Romalılar da ilkbahar festivallerini İsa'nın doğumundan 250 yıl öncesinden ana tanrıça Kibele onuruna kutluyorlardı.

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Anneler Günü bu pazar mı? 2020 Anneler Günün ne zaman, hangi gün? Anneler Günü hediyesi ne alınabilir?

ABD'de Anna Jarvis'in kaybettiği kendi annesi için 1908 yılında başlattığı anma günü, 1914 yılında Kongrenin onayıyla Amerika çapında genişledi. Anneler Günü dünyada farklı günlerde kutlanır. En geniş şekilde Mayıs ayının ikinci haftasında kutlanır.