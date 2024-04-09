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Ameliyat masasında dizileri anımsatan olay! Kadının bağırsağında iğne ucu unutuldu

Kolit hastalığına yakalanan Elif Kesgin, ameliyat masasına yattı. Operasyondan altı yıl sonra ise bağırsağında iğne ucu unutulduğu ortaya çıktı. Talihsiz kadın hastanede acılar içinde kıvranarak hayata gözlerini kapadı. Suç duyurusunda bulunan acılı ailesi ise hastane ve doktor hakkında 10 milyon TL'lik tazminat davası açtı.

Giriş Tarihi: 09.04.2024 15:01 Güncelleme Tarihi: 09.04.2024 15:02
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Ameliyat masasında dizileri anımsatan olay! Kadının bağırsağında iğne ucu unutuldu
Acı olay geçtiğimiz yıl İstanbul'da yaşandı. Bir şirkette yönetici olan 29 yaşındaki Elif Kesgin, 10 yıllık evliliği boyunca alkol ve uyuşturucu bağımlısı olan eşinin şiddet ve baskılarına maruz kaldı. Kesgin, şimdi 8 yaşında olan kızını anne ve babasının yanında büyütmek zorunda kaldı.
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Ameliyat masasında dizileri anımsatan olay! Kadının bağırsağında iğne ucu unutuldu
Genç anne, yaşadığı stres nedeniyle 6 yıl önce kolit hastalığına yakalandı. Kadıköy'deki özel bir hastaneye giden Kesgin, ameliyat masasına yattı.
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Ameliyat masasında dizileri anımsatan olay! Kadının bağırsağında iğne ucu unutuldu

"SENİNKİ PSİKOLOJİK"
İddiaya göre ameliyatın ardından bir türlü iyileşemeyen Elif Kesgin, bu şikâyetlerini ameliyatı yapan doktora ilettiğinde, 'Sen artık bu şikâyetleri huy edindin. Seninki psikolojik. Ağrın, sancın da öyle' denilerek evine yollandı.

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Ameliyat masasında dizileri anımsatan olay! Kadının bağırsağında iğne ucu unutuldu
Genç kadın, doktoruna güvendiği için 5 yıl boyunca gidip geldiği özel hastanede şifa ve derman bulamadı. 4 Ocak 2023 tarihinde ise sancıları arttı.
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Ameliyat masasında dizileri anımsatan olay! Kadının bağırsağında iğne ucu unutuldu

'6 AY SIVI GIDA AL' DENİLDİ...
Evinin yakınındaki devlet hastanesine giden kadına, bağırsağında oksitlenmiş bir iğne ucu bulunduğu ve bu duruma derhâl müdahale edilmesi gerektiği anlatıldı. Ameliyatının gerçekleştiği özel hastanedeki doktoruna gittiğinde 6 ay boyunca sıvı gıda alması gerektiği söylenerek yine evine yollandı.