Ameliyat masasında dizileri anımsatan olay! Kadının bağırsağında iğne ucu unutuldu

"SENİNKİ PSİKOLOJİK"

İddiaya göre ameliyatın ardından bir türlü iyileşemeyen Elif Kesgin, bu şikâyetlerini ameliyatı yapan doktora ilettiğinde, 'Sen artık bu şikâyetleri huy edindin. Seninki psikolojik. Ağrın, sancın da öyle' denilerek evine yollandı.