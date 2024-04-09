09 Nisan 2024, Salı
Ameliyat masasında dizileri anımsatan olay! Kadının bağırsağında iğne ucu unutuldu
Kolit hastalığına yakalanan Elif Kesgin, ameliyat masasına yattı. Operasyondan altı yıl sonra ise bağırsağında iğne ucu unutulduğu ortaya çıktı. Talihsiz kadın hastanede acılar içinde kıvranarak hayata gözlerini kapadı. Suç duyurusunda bulunan acılı ailesi ise hastane ve doktor hakkında 10 milyon TL'lik tazminat davası açtı.
Giriş Tarihi: 09.04.2024 15:01 Güncelleme Tarihi: 09.04.2024 15:02
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