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43 yaşındaki Petek Dinçöz 20 yaş gençleşti! Son halini görenler inanamıyor...

Şarkıcı Petek Dinçöz, yaptırdığı estetik operasyonları sonrası değişen görüntüsüyle dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. 43 yaşındaki sanatçı, sosyal medya hesaplarını aktif bir şekilde kullanarak, genç ve enerjik görüntüsüyle takipçilerinin beğenisini kazanıyor. İşte, 20 yıl gençleşen Petek Dinçöz'ün son hali...

Giriş Tarihi: 10.11.2023 21:01 Güncelleme Tarihi: 10.11.2023 22:08
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43 yaşındaki Petek Dinçöz 20 yaş gençleşti! Son halini görenler inanamıyor...

Petek Dinçöz, yıllar içinde değişien görünütüsüyle sosyal medyada adından söz ettiriyor. Yapğtırdığı estetik operasyonlarıyla gündeme gelen sanatçı adeta yıllara meydan okuyor. Instagram hesabını aktif olarak kullanmaya başlayan Dinçöz'ün fotoğraflarına binlerce beğeni ve yorum yağıyor İşte, son hali...

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43 yaşındaki Petek Dinçöz 20 yaş gençleşti! Son halini görenler inanamıyor...

Petek Dinçöz'ün hayatı, yıllar önce katıldığı bir güzellik yarışmasında ikinci olmasıyla tamamen değişti. Mankenlikle adım attığı kariyerine, önce oyunculuk ardından da şarkıcılık ekleyen Dinçöz, mücadele dolu bir başarı hikayesine imza attı.

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43 yaşındaki Petek Dinçöz 20 yaş gençleşti! Son halini görenler inanamıyor...

Zaman içinde şarkıcılık yönünü ön plana çıkaran Dinçöz, özellikle 2000'li yıllarda şarkılarıyla fırtınalar estirdi.

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43 yaşındaki Petek Dinçöz 20 yaş gençleşti! Son halini görenler inanamıyor...

Foolish Casonava, Bende Kaldı, İstanbul Geceleri, Sandım Ki şarkılarıyla hafızalara kazınan Dinçöz, özel hayatıyla da çok konuşuldu.

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43 yaşındaki Petek Dinçöz 20 yaş gençleşti! Son halini görenler inanamıyor...

2014 yılında nikah masasına oturduğu Serkan Kodaloğlu ile sürpriz bir şekilde boşanan Dinçöz, daha sonra gençlik aşkı Nida Büyükbayraktar ile dünyaevine girdi.