10 Kasım 2023, Cuma
43 yaşındaki Petek Dinçöz 20 yaş gençleşti! Son halini görenler inanamıyor...
Şarkıcı Petek Dinçöz, yaptırdığı estetik operasyonları sonrası değişen görüntüsüyle dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. 43 yaşındaki sanatçı, sosyal medya hesaplarını aktif bir şekilde kullanarak, genç ve enerjik görüntüsüyle takipçilerinin beğenisini kazanıyor. İşte, 20 yıl gençleşen Petek Dinçöz'ün son hali...
Giriş Tarihi: 10.11.2023 21:01 Güncelleme Tarihi: 10.11.2023 22:08
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