Dilan Polat son durum ne, neden yargılanıyor? Dilan Polat ve eşi Engin Polat kimdir, kaç yaşında, ne iş yapıyor, nereli?
Dilan Polat ve Engin Polat soruşturması son günlerde geniş bir ilgi odağı haline gelmiş durumda. Sosyal medya platformlarında yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken Dilan Polat'ın özel yaşamı ve ilişkisi hakkında merak uyandıran detaylar gündeme gelmiş durumda. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, bu soruşturmanın detaylarına dair bilgilere yer verildi. Peki Dilan Polat son durum ne, neden yargılanıyor?
Giriş Tarihi: 23.10.2023
10:33
Dilan Polat ve Engin Polat soruşturması son günlerde geniş bir ilgi odağı haline gelmiş durumda. Sosyal medya platformlarında yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken Dilan Polat'ın özel yaşamı ve ilişkisi hakkında merak uyandıran detaylar gündeme gelmiş durumda. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, bu soruşturmanın detaylarına dair bilgilere yer verildi. Peki Dilan Polat son durum ne, neden yargılanıyor?
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DİLAN POLAT NEDEN YARGILANIYOR?
Son günlerde iş yerlerine yapılan silahlı saldırılarla gündeme gelen ve haklarında
vergi kaçırma iddiaları bulunan Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın tüm mal varlıklarına el konuldu.
Ayrıca birinci ve ikinci derece akrabalarının da mal varlıklarına el konuldu. Haklarında yurt dışı çıkış yasağı da konulan çift hakkında Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporu da ortaya çıkmıştı.
SON DURUM NEDİR?
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığından Dilan Polat ve Engin Polat soruşturması hakkında basın açıklaması yapıldı. Başsavcılık tarafından yapılan basın açıklamasında,
"Cumhuriyet Başsavcılığımıza Engin Polat, Dilan Polat ve diğer şüpheliler hakkında ihbarda bulunulması üzerine şüpheliler hakkında 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi, 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu'na muhalefet, 7258 sayılı Kanun'a muhalefet suçlarından soruşturma işlemlerine başlanılmıştır. Yürütülen soruşturma kapsamında şüpheliler hakkında Yurt Dışına Çıkış Yasağına ilişkin Adli Kontrol Tedbiri uygulandığı, ayrıca CMK 128. Madde kapsamında şüphelilerin tüm malvarlıklarına el konularak dosya hakkında kısıtlılık kararı verilmiştir. Soruşturma kapsamında maddi gerçeğin her yönüyle açığa çıkarılması amacıyla gereken işlemler titizlikle sürdürülmektedir" denildi.
DİLAN POLAT KİMDİR?
Dilan Polat, 21 Temmuz 1990 senesinde İstanbul'da dünyaya geldi. İki kardeşi bulunan Polat, annesini küçük yaşta kaybettikten sonra teyzelerinin yanında büyüdü. Doğum fotoğrafçılığı yaparak iş hayatına adım atan Polat, bugüne kadar birçok ünlünün fotoğrafçılığını yaptı.
Doğum fotoğrafçılığının ardından 2017 senesinde ablasıyla birlikte İstanbul'da güzellik merkezi açtı. Dilan Polat adıyla açılan güzellik merkezinin Türkiye'nin birçok ilinde şubesi bulunmaktadır.