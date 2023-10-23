Dilan Polat son durum ne, neden yargılanıyor? Dilan Polat ve eşi Engin Polat kimdir, kaç yaşında, ne iş yapıyor, nereli?

Dilan Polat ve Engin Polat soruşturması son günlerde geniş bir ilgi odağı haline gelmiş durumda. Sosyal medya platformlarında yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken Dilan Polat'ın özel yaşamı ve ilişkisi hakkında merak uyandıran detaylar gündeme gelmiş durumda. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, bu soruşturmanın detaylarına dair bilgilere yer verildi. Peki Dilan Polat son durum ne, neden yargılanıyor?