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Haberler Galeri Gazzeli çocukların ölüm künyesi! A Haber Spikeri Cansın Helvacı'nın sözleri yürekleri yaktı: Teni incinmesin diye sakındığınız evladınızın...

Gazzeli çocukların ölüm künyesi! A Haber Spikeri Cansın Helvacı'nın sözleri yürekleri yaktı: Teni incinmesin diye sakındığınız evladınızın...

Katil İsrail, günlerdir masum çocukların üzerine bomba yağdırıyor. Gazze'den gelen görüntüler kan donduruyor. A Haber Spikeri Cansın Helvacı, bir fotoğraf karesinin hikayesini anlattı. Sözleri ise yürekleri parçaladı.

A Haber
Giriş Tarihi: 23.10.2023 10:06 Güncelleme Tarihi: 23.10.2023 10:08
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A Haber Spikeri Cansın Helvacı gözyaşlarına hakim olamadı: Bugün dünyada gün aymadı, hala karanlık...

Soykırımcı İsrail dün gece Gazze'yi eşi benzeri görülmemiş şekilde bombaladı. Gözü dönmüş katiller sivillerin sığındığı mülteci kamplarını bile vurdu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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A Haber Spikeri Cansın Helvacı gözyaşlarına hakim olamadı: Bugün dünyada gün aymadı, hala karanlık...

Neredeyse saniyede bir bombanın atıldığı şehirde yüzlerce Filistinli hayatını kaybetti. Ölenlerin yüzde 70'ini çocuklar, kadınlar ve yaşlılar oluşturuyor.

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A Haber Spikeri Cansın Helvacı gözyaşlarına hakim olamadı: Bugün dünyada gün aymadı, hala karanlık...

A Haber Spikeri Cansın Helvacı, bir fotoğraf karesinin hikayesini anlattı.

Sözleri ise yürekleri parçaladı;

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A Haber Spikeri Cansın Helvacı gözyaşlarına hakim olamadı: Bugün dünyada gün aymadı, hala karanlık...

Gerçekten çok kötü şeyler yaşanıyor. Çocuklarla bir yeri doldurduğunuzu düşünün o yere ölüm yağıyor adeta.

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A Haber Spikeri Cansın Helvacı gözyaşlarına hakim olamadı: Bugün dünyada gün aymadı, hala karanlık...

GAZZE'DE ÇOCUK OLMAK

Geride bıraktığımız günlerde çocuklarının ellerine kimlik bilgilerini yazan anne ve babaları ekranlarınıza taşımıştık. Gazze'de çocuk olmak mı zor, anne olmak mı zor, baba olmak mı zor yoksa insan olmak mı zor?