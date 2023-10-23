Gazzeli çocukların ölüm künyesi! A Haber Spikeri Cansın Helvacı'nın sözleri yürekleri yaktı: Teni incinmesin diye sakındığınız evladınızın...

GAZZE'DE ÇOCUK OLMAK

Geride bıraktığımız günlerde çocuklarının ellerine kimlik bilgilerini yazan anne ve babaları ekranlarınıza taşımıştık. Gazze'de çocuk olmak mı zor, anne olmak mı zor, baba olmak mı zor yoksa insan olmak mı zor?