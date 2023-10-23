HaberlerGaleriGazzeli çocukların ölüm künyesi! A Haber Spikeri Cansın Helvacı'nın sözleri yürekleri yaktı: Teni incinmesin diye sakındığınız evladınızın...
Gazzeli çocukların ölüm künyesi! A Haber Spikeri Cansın Helvacı'nın sözleri yürekleri yaktı: Teni incinmesin diye sakındığınız evladınızın...
Katil İsrail, günlerdir masum çocukların üzerine bomba yağdırıyor. Gazze'den gelen görüntüler kan donduruyor. A Haber Spikeri Cansın Helvacı, bir fotoğraf karesinin hikayesini anlattı. Sözleri ise yürekleri parçaladı.