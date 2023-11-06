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İtalyan şeflerin sırrı ortaya çıktı: Suyla haşlayanlar yandı! İşte orijinal makarna tarifi...

İtalya'da kökeni olan ve dünya genelinde oldukça yaygın olarak tüketilen makarna, çeşitli şekillerde pişirilse de İtalyan mutfağında özel bir yere sahiptir. İtalyanlar için makarna, bir sanattır ve ona en iyi lezzeti kazandırmak için bazı özel yöntemler vardır. Bu yöntemlerden biri de makarnayı suda haşlamamak. İşte orijinal makarna tarifi...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 06.11.2023 13:36
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İtalyan şeflerin sırrı ortaya çıktı: Suyla haşlayanlar yandı! İşte orijinal makarna tarifi...

Makarna, dünyada bilinen en eski besinlerden biri ve birçok kültürde sıkça tüketilen yemeklerden birisidir. Ancak bu lezzetli öğün İtalyan mutfağında yapıldığı kadar lezzetli olmayabilir. Ünlü İtalyan şef Michele, makarna tarifini paylaşırken, makarnanın suda değil sütle haşlanması gerektiğini belirtir. İtalyan mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden biri olan makarnayı İtalyanların yaptığı gibi lezzetli hale getirmenin sırrı...

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İtalyan şeflerin sırrı ortaya çıktı: Suyla haşlayanlar yandı! İşte orijinal makarna tarifi...

ORİJİNAL SÜTLÜ MAKARNA TARİFİ

1 paket istenilen model makarna,

3 su bardağı süt,

3 çorba kaşığı tereyağı

1 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri

Tuz ve karabiber.

Ön pişirme için; 2 bardak su, 2 çorba kaşığı zeytinyağı, tuz.

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İtalyan şeflerin sırrı ortaya çıktı: Suyla haşlayanlar yandı! İşte orijinal makarna tarifi...

YAPILIŞI

Su, zeytinyağı ve tuzu bir tencerenin içerisine alın ve kaynatın. Kaynayan suya makarnaları ekleyin ve 7 dakika kadar haşlayın. Süzgeçle süzdüğünüz makarnayı bir kenara alın. Tencerenin içine süt, tereyağı ve kaşar peynirini ekleyin, sonra makarnaları ekleyin. Makarna sütü güzelce çekene kadar karıştırarak pişirin. Sütü tamamen çektiğinde makarnanız hazır demektir. Ardından tuz ve karabiber ilave edin ve ocaktan alın. Sıcak sıcak servis edin. Üzerine maydanoz, taze kekik ya da fesleğen ilave ederek de servis edebilirsiniz.

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İtalyan şeflerin sırrı ortaya çıktı: Suyla haşlayanlar yandı! İşte orijinal makarna tarifi...

MAKARNANIN TARİHİ

Makarna geleneksel İtalyan mutfağının temel besini ve ulusal yemeğidir. İlk olarak 1154 yılında İtalya'nın Sicilya Adası'nda ortaya çıktı. Makarnanın bir çeşidi olan itriya, 800'lü yıllarda Sicilya ve Cezayir'de hüküm süren Ağlebîler tarafından Sicilya adasına taşınmıştır.