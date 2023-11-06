İtalyan şeflerin sırrı ortaya çıktı: Suyla haşlayanlar yandı! İşte orijinal makarna tarifi...

İtalya'da kökeni olan ve dünya genelinde oldukça yaygın olarak tüketilen makarna, çeşitli şekillerde pişirilse de İtalyan mutfağında özel bir yere sahiptir. İtalyanlar için makarna, bir sanattır ve ona en iyi lezzeti kazandırmak için bazı özel yöntemler vardır. Bu yöntemlerden biri de makarnayı suda haşlamamak. İşte orijinal makarna tarifi...