13 Kasım 2023, Pazartesi
Nefes darlığı şikayetiyle gitti tam 10 kilo verdi 👨⚕️ Rahatsızlığını öğrenince hayatının şokunu yaşadı | Karnından bakın ne çıktı
Sivas'ta karın ve bel ağrısı rahatsızlıklarıyla boğuşan 72 yaşındaki Türkan Karademir'in, nefes darlığı şikayeti ile gittiği hastanede karnında belirlenen 10 kilo ağırlığında, 55 santimetre çapındaki tümör 4 saatlik ameliyatla çıkartıldı. İyileşip, taburcu olan Karademir, "Daha önce gittiğim hastanede gaz sıkışması ile yaşlılıktan olduğunu söylediler. Yemek yemekte, nefes almakta, eğilip kalkmakta zorluk çekiyordum" şeklinde konuştu.
Giriş Tarihi: 12.11.2023 23:58 Güncelleme Tarihi: 12.11.2023 23:59
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