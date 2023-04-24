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Haberler Galeri Kızıyla birlikte dal gibi kaldı! Sibel Can 3 kez bunu yaptı, 15 kiloyu silip attı! İşte ünlüleri iğne ipliğe çeviren diyet yöntemi!

Kızıyla birlikte dal gibi kaldı! Sibel Can 3 kez bunu yaptı, 15 kiloyu silip attı! İşte ünlüleri iğne ipliğe çeviren diyet yöntemi!

Bir dönem aldığı kilolarla gündem olan Sibel Can başarılı diyet serüvenin ardından azmiyle gündeme gelmeye devam ediyor. Kızıyla birlikte mum gibi eriyen Sibel Can'ın diyet listesi merak edilenler arasında yerini aldı. Her gün ödem atıcı çay içmeyi ihmal etmeyen sanatçı 3 kez de bunu yaptı... İşte kilo verdiren Sibel Can diyeti...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 24.04.2023 15:36 Güncelleme Tarihi: 24.04.2023 15:36
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Kızıyla birlikte dal gibi kaldı! Sibel Can 3 kez bunu yaptı, 15 kiloyu silip attı! İşte ünlüleri iğne ipliğe çeviren diyet yöntemi!

Sibel Can'ın seneler içerisinde mum gibi erimesi dikkatleri çekerken kilo vermek isteyip uygun diyeti bulamayanlar için merak konusu oldu. Azmiyle örnek olan ünlü şarkıcı 3 ayda 10 kiloyu adeta silip attı. Kızıyla birlikte başardığı diyet sürecini anlatan ünlü sanatçının diyet yöntemi de açığa çıktı. İşte ünlüleri iğne ipliğe çeviren diyet reçetesi...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Kızıyla birlikte dal gibi kaldı! Sibel Can 3 kez bunu yaptı, 15 kiloyu silip attı! İşte ünlüleri iğne ipliğe çeviren diyet yöntemi!

SİBEL CAN NASIL ZAYIFLADI?

Yıllardır yaptığı değişik diyetler ile gündeme gelen, 3 kez zayıflama kampına giden Sibel Can, 5 yıl önce 36 bedene düşmüştü. 2.5 ayda 10 kilo veren Sibel Can'ın nasıl zayıfladığı da merak konusu oldu.

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Kızıyla birlikte dal gibi kaldı! Sibel Can 3 kez bunu yaptı, 15 kiloyu silip attı! İşte ünlüleri iğne ipliğe çeviren diyet yöntemi!

'36 bedene kavuştum' diyen Sibel Can, üç aydır ünlülerin yaşam koçu Şeyda Coşkun ile çalıştığı kilolarına böyle veda ettiği öğrenildi.

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Kızıyla birlikte dal gibi kaldı! Sibel Can 3 kez bunu yaptı, 15 kiloyu silip attı! İşte ünlüleri iğne ipliğe çeviren diyet yöntemi!

SİBEL CAN'IN DİYET YÖNTEMİ

Üç ay içerisinde 10 kilo zayıflayan Sibel Can, yaptığı diyet sayesinde kilo vermeye devam ediyor. Haftada dört gün yaşam koçunun tavsiyelerine uyarak beslenmesine dikkat eden Sibel Can, bir saat yürüyüş yaptıktan sonra yüzmeye gidiyor.

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Kızıyla birlikte dal gibi kaldı! Sibel Can 3 kez bunu yaptı, 15 kiloyu silip attı! İşte ünlüleri iğne ipliğe çeviren diyet yöntemi!

Sibel Can takviye olarak ödem atıcı çay da içiyor. Şu ana kadar yaptığı diyetle yaklaşık 15 kilo verdiği düşünülüyor. İstediği kiloya düşmeyi hedefleyen Sibel Can diyetini yapmaya devam ediyor.