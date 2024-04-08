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Dikkat Ustaları İş Başına! Köyde Gizlenmiş Leoparı Ancak Şahin Gözlüler Bulabiliyor
Hindistan'ın gizemli topraklarında, bir fotoğrafçının lensine takılan olağanüstü bir görüntü, sosyal medyada büyük bir tartışma başlattı. Fotoğraf, doğanın en usta kamufle sanatçılarından biri olan leoparın, toprak ve kayalar arasında neredeyse görünmez hale gelmiş halini gösteriyor. Bazı sosyal medya kullanıcıları leoparı hemen tespit edebilirken, diğerleri ise gözlerini kamaştıran bu optik illüzyon karşısında şaşkına döndü. Peki, bu gizemli leopar fotoğrafta nerede?
Giriş Tarihi: 08.04.2024 10:39Güncelleme Tarihi: 08.04.2024 10:39