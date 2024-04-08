08 Nisan 2024, Pazartesi
Bu kan grubuna sahip olanların zekası muhteşem seviyede çıkıyor
Kan grubumuzun sadece beslenme tercihlerimizi etkilediğini düşünmek yanlış olabilir. Son araştırmalar, kan grubunun IQ düzeyini bile etkileyebileceğini gösteriyor. Yıllardır bilindiği gibi, uygun beslenme şekli vücudu daha verimli hale getirebilirken, kan grubumuzun bilişsel yeteneklerimiz üzerinde de bir etkisi olabileceği ortaya çıkıyor.
Giriş Tarihi: 08.04.2024 08:29 Güncelleme Tarihi: 08.04.2024 08:29
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