Ramazan Bayramı namazı saat kaçta? 10 Nisan Çarşamba 2024 il il bayram namazı saatleri: İstanbul, İzmir, Ankara…

Ramazan Bayramı, 10 Nisan 2024 Çarşamba günü sabahı kılınacak bayram namazı ile başlayacak. Diyanet İşleri Başkanlığı, İstanbul, Ankara, İzmir, Çanakkale, Iğdır ve diğer tüm iller için bayram namazı saatlerini tek tek açıkladı. İşte 2024 Ramazan Bayramı namaz saatleri…