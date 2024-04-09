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Haberler Galeri Ramazan Bayramı namazı saat kaçta? 10 Nisan Çarşamba 2024 il il bayram namazı saatleri: İstanbul, İzmir, Ankara…

Ramazan Bayramı namazı saat kaçta? 10 Nisan Çarşamba 2024 il il bayram namazı saatleri: İstanbul, İzmir, Ankara…

Ramazan Bayramı, 10 Nisan 2024 Çarşamba günü sabahı kılınacak bayram namazı ile başlayacak. Diyanet İşleri Başkanlığı, İstanbul, Ankara, İzmir, Çanakkale, Iğdır ve diğer tüm iller için bayram namazı saatlerini tek tek açıkladı. İşte 2024 Ramazan Bayramı namaz saatleri…

Giriş Tarihi: 09.04.2024 15:50 Güncelleme Tarihi: 09.04.2024 15:50
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Ramazan Bayramı namazı saat kaçta? 10 Nisan Çarşamba 2024 il il bayram namazı saatleri: İstanbul, İzmir, Ankara…

Ramazan Bayramı'na sayılı günler kaldı. Ramazan ayı boyunca oruç tutan Müslümanlar, 10 Nisan Çarşamba günü Ramazan Bayramı'na kavuşacaklar. Bayram, Çarşamba günü kılınacak bayram namazıyla başlayacak. Diyanet İşleri Başkanlığı, il il 2024 Ramazan Bayramı saatlerini açıkladı. İşte İstanbul, Ankara, İzmir, Çanakkale, Iğdır ve tüm iller için bayram namazı saatleri…

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Ramazan Bayramı namazı saat kaçta? 10 Nisan Çarşamba 2024 il il bayram namazı saatleri: İstanbul, İzmir, Ankara…

İL İL RAMAZAN BAYRAMI NAMAZI SAATLERİ

Ramazan Bayramı 10 Nisan Çarşamba günü başlıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı verilerine göre, illerdeki bayram namazı saatleri şöyle:

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Ramazan Bayramı namazı saat kaçta? 10 Nisan Çarşamba 2024 il il bayram namazı saatleri: İstanbul, İzmir, Ankara…

Adana: 06.41,

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Ramazan Bayramı namazı saat kaçta? 10 Nisan Çarşamba 2024 il il bayram namazı saatleri: İstanbul, İzmir, Ankara…

Adıyaman: 06.29,

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Ramazan Bayramı namazı saat kaçta? 10 Nisan Çarşamba 2024 il il bayram namazı saatleri: İstanbul, İzmir, Ankara…

Afyonkarahisar: 06.59,