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Devlet vatandaşını darda bırakmadı! Fas ve Mısır'daki iki Türk hasta Türkiye'ye getirildi
Fas'ta bağırsak ameliyatı geçiren Mustafa Demirel ile Mısır'da kalp ameliyatı olan Gülizar Atalay, geçirdikleri operasyonlar sonrası gelişen komplikasyonlar nedeniyle tedavilerine Türkiye'de devam edilmesi talepleri üzerine, Sağlık Bakanlığının ambulans uçağıyla İstanbul'a sevk edildi.
Giriş Tarihi: 21.04.2022 08:13Güncelleme Tarihi: 21.04.2022 08:25