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Malatya kız öğrenci yurdunda feci ölüm! 20 yaşındaki genç kız 7. kattan düşerek hayatını kaybetti

Malatya'da 13 katlı bir kız yurdunun 7'nci katından düşen 20 yaşındaki genç kız hayatını kaybetti. M.Y.'nin cenazesi Cumhuriyet Savcı ile polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı inceleme sonrasında Malatya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.

Giriş Tarihi: 21.04.2022 06:43 Güncelleme Tarihi: 21.04.2022 06:44
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Malatya kız öğrenci yurdunda feci ölüm! 20 yaşındaki genç kız 7. kattan düşerek hayatını kaybetti

Olay, 20 Nisan Çarşamba 23.00 sularında Battalgazi ilçesine bağlı Bulgurlu Mahallesi'nde bulunan Beydağı Kız Öğrenci Yurdu'nda meydana geldi.

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Malatya kız öğrenci yurdunda feci ölüm! 20 yaşındaki genç kız 7. kattan düşerek hayatını kaybetti

İddiaya göre, M.Y. (20) yedinci katta kaldığı odada sigara içmek için odanın penceresini açtı, çıktığı sandalye üzerinde sigara içen M.Y. bu sırada dengesini kaybederek aşağı düştü.

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Malatya kız öğrenci yurdunda feci ölüm! 20 yaşındaki genç kız 7. kattan düşerek hayatını kaybetti

Genç kızın düştüğünü gören arkadaşları durumu polis ve sağlık bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde M.Y.'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

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Malatya kız öğrenci yurdunda feci ölüm! 20 yaşındaki genç kız 7. kattan düşerek hayatını kaybetti

Olay esnasında M.Y.'nin yanında bulunan arkadaşları genç kızın sigara içmek için çıktığı sandalyeden dengesini kaybederek düştüğünü belirtirken, M.Y.'nin cenazesi Cumhuriyet Savcı ile polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı inceleme sonrasında Malatya

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Malatya kız öğrenci yurdunda feci ölüm! 20 yaşındaki genç kız 7. kattan düşerek hayatını kaybetti

Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.