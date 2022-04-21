Malatya kız öğrenci yurdunda feci ölüm! 20 yaşındaki genç kız 7. kattan düşerek hayatını kaybetti

Malatya'da 13 katlı bir kız yurdunun 7'nci katından düşen 20 yaşındaki genç kız hayatını kaybetti. M.Y.'nin cenazesi Cumhuriyet Savcı ile polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı inceleme sonrasında Malatya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.

Giriş Tarihi: 21.04.2022 06:43 Güncelleme Tarihi: 21.04.2022 06:44 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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