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Devlet milletiyle omuz omuza verdi! Kastamonu'da yalancıların şovu bitti

Selin yerle bir ettiği Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde devlet milletiyle omuz omuza vererek bölgeyi yeniden ayağa kaldırdı. Bozkurt'ta 3 ayda büyük değişim dikkat çekti. Selin getirdiği malzemeler 45 bin kamyonla taşınırken 65 bin metreküp ağaç toplandı. İhaleler tamamlandı ve 200 gün sonra konutlar teslim edilecek. Altyapı çalışmaları, konutlar ve çevre düzenlemesi ile Bozkurt yeni bir görünüme kavuşacak.

Sabah
Giriş Tarihi: 16.11.2021 08:55 Güncelleme Tarihi: 16.11.2021 09:20
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Devlet milletiyle omuz omuza verdi! Kastamonu’da yalancıların şovu bitti
Kastamonu Bozkurt ilçesinde 11 Ağustos'ta yaşanan sel felaketinin ardından, sekin izlerini silebilmek için devlet tüm imkanlarını seferber etti.
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Devlet milletiyle omuz omuza verdi! Kastamonu’da yalancıların şovu bitti
Daha güzel bir Bozkurt için ağır hasarlı yapılar, afete maruz alan içerisinde kalan yapılar ile kentsel dönüşüm kapsamında olan toplam 166 yapı için yıkım kararı verildi.
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Devlet milletiyle omuz omuza verdi! Kastamonu’da yalancıların şovu bitti

SEL GETİRDİ; 45 BİN KAMYON İLE TAŞINDI
Selin getirmiş olduğu 9 milyon metreküp malzeme 45 bin kamyon ile taşındı, 65 bin metreküp ağaç toplandı, sadece bölgede bin 300 iş makinesi çalıştı. Altyapı çalışmaları tüm hızıyla devam ederken, ihaleler tamamlandı ve önümüzdeki günlerde konutların temeli atılacak,

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Devlet milletiyle omuz omuza verdi! Kastamonu’da yalancıların şovu bitti

YENİ EVLER YOLDA: 200 gün içinde de teslim edilecek. Konutlar, yeni hükümet konağı, okullar, sanayi sitesi, spor salonları, kent meydanı ile Bozkurt yeni bir görünüme kavuşacak.

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Devlet milletiyle omuz omuza verdi! Kastamonu’da yalancıların şovu bitti

ARALIKSIZ SÜRÜYOR: Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde 11 Ağustos'ta meydana sel felaketinin üzerinde 3 ay geçti. Felaketin ilk gününden bu yana, İçişleri Bakanlığı koordinesinde diğer bakanlıklara ait birimler, bölgeye intikal ederek selzedelerin yaralarını sarmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.