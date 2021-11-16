Devlet milletiyle omuz omuza verdi! Kastamonu'da yalancıların şovu bitti

Selin yerle bir ettiği Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde devlet milletiyle omuz omuza vererek bölgeyi yeniden ayağa kaldırdı. Bozkurt'ta 3 ayda büyük değişim dikkat çekti. Selin getirdiği malzemeler 45 bin kamyonla taşınırken 65 bin metreküp ağaç toplandı. İhaleler tamamlandı ve 200 gün sonra konutlar teslim edilecek. Altyapı çalışmaları, konutlar ve çevre düzenlemesi ile Bozkurt yeni bir görünüme kavuşacak.