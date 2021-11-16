16 Kasım BİM aktüel ürünler kataloğu: Salı günü indirimleri neler? BİM'de bu hafta hangi ürünler var?

BİM 16 Kasım aktüel ürünler kataloğu, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. BİM marketlerin salı günü indirimlerini merak eden vatandaşlar haftanın kampanyalarını araştırmaya başaldı. Temizlik ürünlerinin ağırlık verildiği katalogda kişisel bakım ürünleri ile atıştırmalık ürünlerde müşterilerin beğenisine sunuldu. Peki, bu hafta BİM'de hangi ürünler indirimli olacak? İşte 16 Kasım 2021 BİM aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi...

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 16.11.2021 08:41 Güncelleme Tarihi: 16.11.2021 08:41 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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