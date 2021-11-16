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Haberler Galeri 16 Kasım BİM aktüel ürünler kataloğu: Salı günü indirimleri neler? BİM'de bu hafta hangi ürünler var?

16 Kasım BİM aktüel ürünler kataloğu: Salı günü indirimleri neler? BİM'de bu hafta hangi ürünler var?

BİM 16 Kasım aktüel ürünler kataloğu, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. BİM marketlerin salı günü indirimlerini merak eden vatandaşlar haftanın kampanyalarını araştırmaya başaldı. Temizlik ürünlerinin ağırlık verildiği katalogda kişisel bakım ürünleri ile atıştırmalık ürünlerde müşterilerin beğenisine sunuldu. Peki, bu hafta BİM'de hangi ürünler indirimli olacak? İşte 16 Kasım 2021 BİM aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 16.11.2021 08:41 Güncelleme Tarihi: 16.11.2021 08:41
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16 Kasım BİM aktüel ürünler kataloğu: Salı günü indirimleri neler? BİM’de bu hafta hangi ürünler var?

BİM 16 Kasım 2021 aktüel ürünler kataloğu sürprizlerle dolu. Toz çamaşır deterjanı, konstantre yumuşatıcı, çamaşır sodası, çamaşır makinesi temizleyicisi, bulaşık makinesi tableti, 3'lü temizlik paketi, parfümlü tuvalet kağıdı, banyo temizleyicisi, arap sabunu, zeytinyağlı sıvı sabun, ıslah havlu gibi çeşit çeşit ürünler bu katalogda yer alıyor. İşte BİM 16 Kasım 2021 aktüel ürünler kataloğu...

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16 Kasım BİM aktüel ürünler kataloğu: Salı günü indirimleri neler? BİM’de bu hafta hangi ürünler var?

Peros Toz Çamaşır Deterjanı

• 12 kg
• Renkli
• Beyaz

Bingo Soft Konsantre Yumuşatıcı

• 1440 ml

  • 3
  • 13
16 Kasım BİM aktüel ürünler kataloğu: Salı günü indirimleri neler? BİM’de bu hafta hangi ürünler var?

Soda Plus Çamaşır Sodası

• 500 g

Marc Express Çamaşır Makinesi Temizleyicisi

• 250 ml

Finish Quantum Bulaşık Makinesi Tableti

• 80'li

  • 4
  • 13
16 Kasım BİM aktüel ürünler kataloğu: Salı günü indirimleri neler? BİM’de bu hafta hangi ürünler var?

Prill / Deepfresh 3'lü Temizlik Paketi

Finish Bulaşık Makinesi Temizleyicisi

• 250 ml

Queen Kağıt Havlu

• 3 katlı
• 12'li

  • 5
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16 Kasım BİM aktüel ürünler kataloğu: Salı günü indirimleri neler? BİM’de bu hafta hangi ürünler var?

Queen Parfümlü Tuvalet Kağıdı

• 3 katlı
• 24'lü

Ecco Soft Peçete

• 200'lü

Cillit Bang Pas ve Kireç Çözücü

• 1000 ml
• Banyo

Cillit Bang Yağ ve Kir Sökücü

• 1000 ml
• Mutfak